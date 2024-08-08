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Образовавшаяся в результате раскола в EKRE партия внесена в коммерческий регистр

BNS
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Учредительный съезд ERK.
Учредительный съезд ERK. Фото: Jürgen Puistaja

В среду регистрационный отдел Тартуского уездного суда зарегистрировал в коммерческом регистре новую партию ERK (Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid), созданную в июне после внутренних распрей в партии EKRE.

Теперь партия официально зарегистрирована и может участвовать в выборах и политической деятельности.

Партия ERK (Эстонские националисты и консерваторы) была основана с целью сохранения национальной идентичности эстонцев, укрепления национального единства и защиты суверенитета Эстонской Республики. Партия хочет предложить консервативную альтернативу нынешним политическим силам во многих важных вопросах государственной жизни, одновременно отстаивая основные права и благополучие граждан.

«То, что происходит в стране в данный момент, не должно оставить равнодушным ни одного соотечественника, - прокомментировал заместитель председателя новой партии Сильвер Куузик. - Это стремление, которое побудило так много людей присоединиться к новой политической партии, доказывает, что мы нужны на политическом ландшафте и что мы можем предложить серьезную альтернативу».

Эстонские националисты и консерваторы приглашают всех единомышленников присоединиться к партии и участвовать в формировании общего будущего.

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