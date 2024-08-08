Чт, 8.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

МНЕНИЕ На Олимпиаде избивают женщин, где же все защитники?

Вилле Арике
Copy
Алжирская боксерша Иман Хелиф (слева) бьет венгерку Анну Хамори по лицу.
Алжирская боксерша Иман Хелиф (слева) бьет венгерку Анну Хамори по лицу. Фото: Mohd Rasfan

На Олимпийских играх в Париже уже почти неделю среди женщин соревнуются два боксера, которых в прошлом году на чемпионате мира отстранили от женских соревнований из-за провала генетического теста.

Перевод: Каролийна Вертяева

Международный Олимпийский Комитет (МОК) с момента разгорания скандала повторяет, что «все в порядке, они женщины», поскольку правила МОК по определению пола отличаются от правил Международной боксерской ассоциации (IBA).

Однако МОК не сказал ни слова о том, был ли обоснованным вывод IBA об отстранении боксеров Иман Хелиф (Алжир) и Лин Ю-тин (Тайвань), с чемпионата мира. Президент IBA Умар Кремлёв сообщил российским СМИ в прошлом году, что результаты генетических тестов выявили нескольких спортсменов, которые зарегистрировались как женщины, но тесты показали, что у них хромосомы XY.

Как известно, у мужчин одна X- и одна Y-хромосома, а у женщин две X-хромосомы. И здесь возникает вопрос, на который так и не ответил МОК. Да, у этих двух боксеров могут быть женские половые органы, но если у них действительно хромосомы XY, то миру нужен четкий ответ для всех спортсменов, могут ли такие люди участвовать в женских соревнованиях. МОК не подтвердил, что у этих боксеров есть хромосомы XX.

Если у явно мужеподобной Хелиф из-за значительно более высокого уровня тестостерона большая мышечная масса, сила и скорость, она получает явное и несправедливое преимущество перед женщинами с естественными XX-хромосомами. Это показали матчи с итальянкой Анджелой Карини, венгеркой Анной Лука Хамори и тайкой Чанчэм Суваннапхенг. Карини, получившая два сильнейших удара в нос, вышла из ринга через 46 секунд. Хамори и Суваннапхенг продержались до конца, но Хамори перед матчем разместила на своей странице в Instagram пост, где женщина в боксерских перчатках изображена напротив мускулистого монстра.

Эту историю освещали все крупные СМИ. Непонятно, где же орды феминисток? Они показали, что существуют лишь тогда, когда хотят. Вероятно, лица с XY-хромосомами бьют женщин - ситуация может стать смертельно опасной, но никто ничего не говорит? Почему в редакционные почтовые ящики не поступают письма с требованием, чтобы Эстонский Олимпийский Комитет вместе с единомышленниками боролся так же яро, как против допуска российских спортсменов на соревнования? Или дело в том, что идеология не позволяет поднимать голос?

Начнут ли действовать только тогда, когда кто-то из наших близких окажется в такой же ситуации? Пока высказались только олимпийские комитеты Италии, Венгрии и Болгарии, то есть те, чьи спортсменки уже выступали против Хелиф и Лин.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх