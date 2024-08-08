Перевод: Каролийна Вертяева

Международный Олимпийский Комитет (МОК) с момента разгорания скандала повторяет, что «все в порядке, они женщины», поскольку правила МОК по определению пола отличаются от правил Международной боксерской ассоциации (IBA).

Однако МОК не сказал ни слова о том, был ли обоснованным вывод IBA об отстранении боксеров Иман Хелиф (Алжир) и Лин Ю-тин (Тайвань), с чемпионата мира. Президент IBA Умар Кремлёв сообщил российским СМИ в прошлом году, что результаты генетических тестов выявили нескольких спортсменов, которые зарегистрировались как женщины, но тесты показали, что у них хромосомы XY.

Как известно, у мужчин одна X- и одна Y-хромосома, а у женщин две X-хромосомы. И здесь возникает вопрос, на который так и не ответил МОК. Да, у этих двух боксеров могут быть женские половые органы, но если у них действительно хромосомы XY, то миру нужен четкий ответ для всех спортсменов, могут ли такие люди участвовать в женских соревнованиях. МОК не подтвердил, что у этих боксеров есть хромосомы XX.