На Олимпийских играх в Париже уже почти неделю среди женщин соревнуются два боксера, которых в прошлом году на чемпионате мира отстранили от женских соревнований из-за провала генетического теста.
МНЕНИЕ ⟩ На Олимпиаде избивают женщин, где же все защитники?
Перевод: Каролийна Вертяева
Международный Олимпийский Комитет (МОК) с момента разгорания скандала повторяет, что «все в порядке, они женщины», поскольку правила МОК по определению пола отличаются от правил Международной боксерской ассоциации (IBA).
Однако МОК не сказал ни слова о том, был ли обоснованным вывод IBA об отстранении боксеров Иман Хелиф (Алжир) и Лин Ю-тин (Тайвань), с чемпионата мира. Президент IBA Умар Кремлёв сообщил российским СМИ в прошлом году, что результаты генетических тестов выявили нескольких спортсменов, которые зарегистрировались как женщины, но тесты показали, что у них хромосомы XY.
Как известно, у мужчин одна X- и одна Y-хромосома, а у женщин две X-хромосомы. И здесь возникает вопрос, на который так и не ответил МОК. Да, у этих двух боксеров могут быть женские половые органы, но если у них действительно хромосомы XY, то миру нужен четкий ответ для всех спортсменов, могут ли такие люди участвовать в женских соревнованиях. МОК не подтвердил, что у этих боксеров есть хромосомы XX.
Если у явно мужеподобной Хелиф из-за значительно более высокого уровня тестостерона большая мышечная масса, сила и скорость, она получает явное и несправедливое преимущество перед женщинами с естественными XX-хромосомами. Это показали матчи с итальянкой Анджелой Карини, венгеркой Анной Лука Хамори и тайкой Чанчэм Суваннапхенг. Карини, получившая два сильнейших удара в нос, вышла из ринга через 46 секунд. Хамори и Суваннапхенг продержались до конца, но Хамори перед матчем разместила на своей странице в Instagram пост, где женщина в боксерских перчатках изображена напротив мускулистого монстра.
Эту историю освещали все крупные СМИ. Непонятно, где же орды феминисток? Они показали, что существуют лишь тогда, когда хотят. Вероятно, лица с XY-хромосомами бьют женщин - ситуация может стать смертельно опасной, но никто ничего не говорит? Почему в редакционные почтовые ящики не поступают письма с требованием, чтобы Эстонский Олимпийский Комитет вместе с единомышленниками боролся так же яро, как против допуска российских спортсменов на соревнования? Или дело в том, что идеология не позволяет поднимать голос?
Начнут ли действовать только тогда, когда кто-то из наших близких окажется в такой же ситуации? Пока высказались только олимпийские комитеты Италии, Венгрии и Болгарии, то есть те, чьи спортсменки уже выступали против Хелиф и Лин.