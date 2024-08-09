Лео Куннас: чтобы уравнять позиции на будущих переговорах, ВСУ должны продвинуться в Курской области куда существеннее

- Оккупированным российской армией украинским территориям?

- Именно. И пока что ясно, что 300-400 квадратных километров - это слишком мало для этого. Нужно захватить несколько тысяч квадратных километров, и этой цели украинские силы пока что не достигли. Посмотрим, получится ли это у них.

С ноября 2022 года крупных успешных украинских операций мы не увидели. Последние большие достижения были в Херсонской и Харьковской областях. Восточный фронт стоит почти без изменений. Те изменения, что есть, они очень мелкие. Они охватывают не более 0,2 процента от общей территории Украины.

Нужно учитывать еще и масштабирование. Ясно, что, к примеру, в масштабах той же Эстонии такой прорыв выглядел бы очень значительным, но Россия же ведь огромная.

- Некоторые российские так называемые военные блогеры пишут, что совсем не исключают вероятности того, что Украина может примерно то же, что уже сделала в Курской области, сделать и в Белгородской, и что особой защиты у российской армии не построено и там. Допускаете ли вы такую возможность, или хорошо уже и то, что такой страх наверняка есть и у российских командующих, которые вынуждены будут направлять ресурсы на защиту еще одного своего региона?