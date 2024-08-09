Четвертый день продолжается наступление украинской армии на территории Курской области России. О том, имееют ли последние успехи украинских военных в большей степени психологическое значение, или же эти достижения очень важны в военном смысле и могут означать перелом в войне в пользу Украины, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал депутат Рийгикогу, заместитель председателя парламентской комиссии по государственной обороне, подполковник запаса Лео Куннас.
Лео Куннас: чтобы уравнять позиции на будущих переговорах, ВСУ должны продвинуться в Курской области куда существеннее
Выдержки из беседы:
- Лео, почему, с вашей точки зрения, линия российской обороны в Курской области оказалась такой слабой, почему украинцам удалось сделать для армии агрессора свои приготовления незамеченными? Российские командиры просто не верили, что такое возможно?
- Нет сомнений, что российская сторона видела эти приготовления. Но давайте вспомним прошлое лето, когда из Харьковской области Украины в Белгородскую область России совершались отдельные рейды. Тогда это были в основном подразделения из антипутинских россиян, воюющие на стороне Украины. Но все-таки военные действия, которые там разворачивались, они были тогда довольно ограниченными…
- И сейчас российская сторона ожидала, что будет примерно такой же масштаб?
- Да. И в итоге масштаб той операции, которую провела Украина, был сюрпризом для российской стороны. Вообще для всех. Из того, что мы сейчас знаем, широта участка фронта, где Украине удается проводить наступление, составляет 25-30 километров. Глубина же прорыва максимально составляет сейчас 15-20 километров.
Это означает, что те оборонительные сооружения, что имелись у России в этом месте, Украине удалось прорвать. Сейчас передовые украинские отряды ведут разведку боем, углубившись в Курскую область на 30-40 километров.
С украинской стороны в наступлении участвует 3-4 бригады. Это можно назвать довольно большой силой с учетом общего масштаба войны.
- Если говорить о ситуации с точки зрения военного и военно-политического искусства, какие преимущества дает в руки украинцев закрепление на позициях на территории страны-агрессора? России придется возвращать для войны на своей территории часть сил, которыми россияне хотели бы наступать в Украине?
- Главная цель - ослабить российский напор на донбасском участке фронта. Так мне кажется. Украина предполагает, что Россия после совершенного украинцами в Курской области должна будет перебазировать свои силы туда из других мест, в том числе и с других участков фронта. Благодаря этому натиск России на Восточном фронте может смягчиться.
- Судя по той ограниченной информации, которая поступает из Курской области, как вам кажется, можно ли сказать, что на территорию России вошли элитные украинские войска, что это очень хорошо обученные подразделения, что выбить их россиянам будет крайне сложно? И что силы ВСУ на территории России - это реальность, которая пришла надолго?
- Поживем-увидим. Тут важно смотреть, какие угрозы существуют и для украинской стороны. Большую роль играет обеспечение войск, логистика. Как мы помним, в начале войны у России же были серьезные проблемы с логистикой и с тыловым обеспечением, когда российские войска углублялись в украинскую территорию. Хочется надеяться, что украинская сторона все эти уроки выучила.
Ко всему прочему, в условиях маневренной войны для вторгающихся вглубь подразделений всегда есть опасность быть атакованными с флангов. Есть опасность попасть в окружение. Очень многое тут будет зависеть от навыков украинских командиров, от того, как они смогут руководить своими подразделениями.
И с учетом того, что Украина применила в этом наступлении очень значительное количество своих сил, я думаю, нужно сказать и о возможной политической цели этой операции. Если таковая цель имеется, то, мне кажется, она состоит в том, что Украина хочет на возможных мирных переговорах использовать захваченную российскую территорию как своего рода противовес…
- Оккупированным российской армией украинским территориям?
- Именно. И пока что ясно, что 300-400 квадратных километров - это слишком мало для этого. Нужно захватить несколько тысяч квадратных километров, и этой цели украинские силы пока что не достигли. Посмотрим, получится ли это у них.
С ноября 2022 года крупных успешных украинских операций мы не увидели. Последние большие достижения были в Херсонской и Харьковской областях. Восточный фронт стоит почти без изменений. Те изменения, что есть, они очень мелкие. Они охватывают не более 0,2 процента от общей территории Украины.
Нужно учитывать еще и масштабирование. Ясно, что, к примеру, в масштабах той же Эстонии такой прорыв выглядел бы очень значительным, но Россия же ведь огромная.
- Некоторые российские так называемые военные блогеры пишут, что совсем не исключают вероятности того, что Украина может примерно то же, что уже сделала в Курской области, сделать и в Белгородской, и что особой защиты у российской армии не построено и там. Допускаете ли вы такую возможность, или хорошо уже и то, что такой страх наверняка есть и у российских командующих, которые вынуждены будут направлять ресурсы на защиту еще одного своего региона?
- Это зависит от украинского военного руководства, от командиров. Сейчас прорыв уже совершен, и если украинским войскам удастся выйти на так называемое оперативное пространство и подготовить там укрепрайоны, россиянам придется очень трудно. Создание таких укрепрайонов требует нескольких дней, и если украинцы их создадут и если у ВСУ получится расширить зону своего наступления, то россиянам будет очень сложно остановить украинцев.
При этом на линии Восточного фронта что-то похожее не выглядит возможным, потому что там обе стороны очень усиленно укреплялись. В глубине же Курской области таких укреплений нету, и России еще только предстоит пытаться их обустроить, - в том случае, если Россия захочет стабилизировать фронт. Возможности улучшить свое положение там сейчас есть у обеих сторон.
Но я бы сказал, что с ноября 2022 года - это первый прорыв на войне, который имеет оперативное значение. А вот о том, сможет ли Украина развить его в какой-то стратегический успех, по моему мнению, сегодня говорить еще рано.
- Украине в последнее время удалось совершить несколько результативных ударов по российским военным аэродромам, включая очень глубокий российский тыл, Арктику и Урал, в то же время, первые самолеты F-16 поступили в Украину. Может ли в ближайшие месяцы исчезнуть тот перевес России в воздухе, о котором как о катастрофической для Украины проблеме говорится с самого начала полномасштабной войны?
- Этих самолетов F-16 пока что слишком мало, чтобы Украина обеспечила равновесие в воздухе. С теми силами, что имеются сейчас, это для Украины невозможно.
В целом же про войну можно сказать, что мы сейчас наблюдаем относительное равновесие. Россия не имеет такого преимущества, чтобы достичь своих целей, и у Украины тоже нет достаточно средств и сил для того, чтобы добиться желаемого Украиной.
Война продолжается до тех пор, пока у одной из сторон или у обеих не ломается дух и не кончаются ресурсы. Этого не происходит сейчас ни с Россией, ни с Украиной. Ничего такого не видно. Так что пока что эта война будет идти дальше.