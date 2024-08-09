В студии Postimees Лео Куннас: какие козыри в войне дает ВСУ наступление на территории РФ?

- Из приграничного с Украиной региона России поступают сообщения, что украинские войска закрепляются на занятой ими территории Курской области, а на отдельных участках расширяют зону контроля, продолжают продвижение или проводят разведывательные рейды с образовавшегося плацдарма. Если говорить о ситуации с точки зрения военного и военно-политического искусства, какие преимущества дает в руки украинцев закрепление на позициях на территории страны-агрессора? России придется возвращать для войны на своей территории часть сил, которыми россияне хотели бы наступать в Украине?

- Насколько важным фактором в этом наступлении ВСУ является фактор Курской АЭС? Очень много говорилось о том, что Россия угрожает миру катастрофой на Запорожской АЭС, но теперь наблюдается обратная ситуация: не российские военные могут занять украинскую АЭС, а украинские военные могут занять территорию, где находится российская АЭС. Весь цивилизованный мир понимает, что Россия - это террористическое государство, а Украина ведет освободительную войну против страны-террориста, но, тем не менее, как может повлиять на ход войны появление украинских военных в зоне Курской АЭС?

- Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что рейд ВСУ в Курской области - это еще и сигнал для западных союзников Украины: Украина показывает миру, что ему не следует бояться эскалации или реакции Путина. Реакции нет. Впервые со Второй мировой войны российская территория оккупирована, а Путин не взялся за ядерное оружие. Действительно ли успехи украинской армии в Курской области показывают сейчас, что на самом деле те красные линии, про которые говорит Кремль, предостерегая Запад от «вступления в войну», не существуют?

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