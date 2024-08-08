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РАЙНЕР САКС Наступление ВСУ на территории России нарастает, россияне бомбят свои земли (2)

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Танки ВСУ.
Танки ВСУ. Фото: ANATOLII STEPANOV
  • Россия посоветовала жителям приграничных районов эвакуироваться
  • Путин и представители российских властей сделали очень странные заявления
  • У России очень плохо укомплектованная линия обороны вдоль границы, ВСУ прорвались в двух местах

Если во время предыдущих вылазок, организованных украинской армией на российской территории, российские чиновники пытались замолчать или хотя бы маргинализировать произошедшее, то сейчас наступление ВСУ широко обсуждается в СМИ, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс (Партия правых).

Перевод: Павел Соболев

Вчера утром в СМИ появилась информация от различных российских властей и блогеров о том, что украинские войска оккупировали три российских приграничных населенных пункта в Курской области и что продолжаются бои в направлении города Суджа. Небольшой городок Суджа перешел под контроль украинских сил во второй половине дня, поступали неподтвержденные сообщения о наступлении украинских сил в других направлениях.

Российские источники утверждают, что Украина перебрасывает в регион новые резервы и что наступление усиливается. Несомненно то, что Россия посоветовала жителям вдоль границы эвакуироваться, и есть визуальное подтверждение того, что российские ВВС бомбят российскую же территорию.

В предыдущие месяцы СМИ неоднократно распространяли экспертную оценку о том, что Россия сформировала более крупную резервную армию и часть ее мобилизована для вторжения в Сумы в Украине. Украинское наступление сейчас происходит точно в том же коридоре, только в противоположном направлении, и заметного присутствия большого количества боеспособных войск РФ там нет.

Украинские подразделения уничтожили еще один ударный вертолет российской армии, который был сбит небольшим ударным дроном. Это значительно снижает желание российской армии рисковать, используя свои ВВС в регионе. Вчера также распространились сообщения о том, что российские ВВС потеряли один штурмовик Су-34.

Российские военные блогеры сообщили 6 августа, что их войскам удалось отразить высадку украинского военно-морского десанта на мысе Тендровский (это длинная и узкая полоса земли между устьем Днепра и Крымом в оккупированной Херсонской области). Теперь появилась информация, основанная на источниках в украинской армии, что их спецподразделение провело в том же районе на Черном море в ночь на 6 августа морскую десантную операцию и уничтожило позиции противника.

Понятно, что украинские силы не собирались оставаться там навсегда. Конкретная атака произошла всего за несколько часов до начала операции в районе Курска и, видимо, была призвана дезориентировать российское командование. Украинская спецоперация проводилась в чувствительной для российского командования зоне, на которую обязательно последует реакция, и разрушенные позиции будут восстановлены.

Растерянность в Кремле

Если во время предыдущих вторжений на российскую территорию, организованных украинской армией, российские чиновники пытались замолчать или хотя бы маргинализировать произошедшее, то сейчас все это широко обсуждается в СМИ. Причина может быть в том, что новости о Курской области настолько быстро и широко распространились в социальных сетях, что правительство пытается удержать медиа-инициативу в своих руках, освещая тему более активно. Российское руководство также отреагировало быстро и провело экстренное заседание Совета безопасности под руководством Путина.

Однако поначалу Путин в своих комментариях воздержался от масштабных оценок и выводов и назвал происходящее масштабной провокацией. Он пообещал провести отдельную встречу с силовиками и высказался о случившемся в довольно раздраженном тоне. У меня сложилось впечатление, что он придерживается мнения, что пока не имеет адекватного представления о том, что происходит в Курской области. Весьма странные заявления сделали и другие представители российских властей, а это значит, что события под Курском стали для российского руководства и военного командования полной неожиданностью.

Позже, как и обещал президент России, состоялась отдельная встреча с начальником Генштаба Герасимовым и другими силовыми структурами, причастными к событиям. Судя по телевизионной картинке, встреча проходила в бункере. Отсюда можно сделать вывод, что российский президент вернулся к настроению начала войны и укрывается от возможного нападения Украины.

На данный момент еще слишком рано прогнозировать, какова основная цель украинских сил при проведении этой атаки. Понятно, что на этот раз в атаке будут задействованы более крупные подразделения, чем раньше. Российское командование не заметило ее подготовки. Не исключено, что информация о нападении российской армии в направлении Сум была намеренно распространена в СМИ, и российское военное командование рассчитало, что Украина соберет силы в регионе против этого иллюзорного нападения, но не сможет напасть сама. На данный момент ясно, что это не рейд небольших пехотных групп, а вторжение, по крайней мере, нескольких подразделений размером с батальон.

У России была очень плохо укомплектованная линия обороны вдоль границы, которую украинским войскам удалось пройти как минимум в двух местах. Первоначально сложно оценить, намерена ли украинская армия создавать постоянные позиции на оккупированных территориях.

Российское военное командование определенно вынуждено реагировать, и российский лидер не может себе позволить, чтобы Украина смогла оккупировать хотя бы небольшую часть российской территории. В этом районе, безусловно, будут сосредоточены более крупные воинские части, но это займет несколько дней. Можно было бы ожидать более серьезных авиаударов, особенно в Сумской и Харьковской области, но следует ожидать и более крупных ракетных и беспилотных ударов по всей территории Украины, обусловленных желанием России вернуть себе инициативу в информационном пространстве.

Ситуация на фронтах

Вчера вечером Украина уничтожила все 30 иранских беспилотников в результате атаки дронов.

На фронтах интенсивность наступления российской армии снизилась, что первоначально можно объяснить тревожными событиями в Курской области.

Количество атак российской армии в направлении Харькова уменьшилось. Это логично, поскольку в СМИ также тиражируются слухи о том, что украинские подразделения готовятся вторгнуться на территории Белгородской области. Российское командование должно пересмотреть ситуацию в этом регионе.

На Купянском направлении интенсивность атак российской армии остается низкой. В направлении Лимана российская армия смогла продолжить активные атаки, хотя и безрезультатно. Относительно активные бои идут и на Северском направлении, однако сообщения о наступлении российских частей не подтвердились.

В районе Бахмута российская армия пытается прямыми ударами проникнуть в город Часов Яр, но безуспешно. На этом участке атакующий потенциал российской армии может начать иссякать. Активны удары в направлении Торецка, хотя российские части вчера не смогли продвинуться. Информация о ситуации в поселке Нью-Йорк противоречивая, но можно предположить, что защитники покинули некоторые позиции в восточной части поселения, чтобы избежать окружения.

Активное наступление в направлении Покровска продолжалось, но и вчера российская армия не добилась заметных результатов. К юго-западу от Донецка наступательная активность российской армии на прошлой неделе была ниже, чем обычно.

На Южном фронте произошли некоторые разведывательные бои, изменений в линии фронта нет. Российская армия также провела несколько атак на левом берегу Днепра, которые не дали результатов.

В Генштабе Украины не упоминают о вторжении украинских частей на российскую территорию в районах Курской области, но говорят об активизации боев в районах Сумской области. Украинское военное командование также пытается обезопасить район этой операции на своей стороне и эвакуирует население нескольких населенных пунктов из района Сумской области, близких к Курской области РФ. Однако в официальных сообщениях Украины о вчерашних потерях российской армии фигурируют один боевой вертолет и один штурмовик Су-34, которые российская армия потеряла вчера в Курской области.

Ближний Восток

США увеличили свое военное присутствие в регионе Ближнего Востока, что получило широкое освещение в средствах массовой информации. На данный момент это, безусловно, очень серьезная дисциплинарная мера против Ирана. Израилю также удалось очень хорошо укрепить свое сдерживание. Авиаудары по позициям «Хезболлы» в Ливане наносятся постоянно, что затрудняет подготовку «Хезболлы» к крупному нападению на Израиль. Иран и «Хезболла» сами создали условия для активной деятельности Израиля в Ливане.

В последние дни Израилю также удалось ликвидировать еще нескольких командиров ХАМАС в секторе Газа, что, по крайней мере на данный момент, снижает шансы ХАМАС на организацию более крупных акций. Иран пытается продолжать оказывать давление на Израиль, проводя учения ПВО и другие военные маневры. Иран скорее отказался от массированной атаки и пытается улучшить ситуацию с помощью дипломатии.

В глобальном информационном пространстве история вокруг предполагаемого крупного нападения Ирана также начала разваливаться. Ирану легче отказаться от крупной атаки, чем провалить ее. Иран обязательно предпримет какие-то действия и постарается создать впечатление, что он вел себя сдержанно, хотя у него и были возможности атаковать Израиль.

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