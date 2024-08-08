Позже, как и обещал президент России, состоялась отдельная встреча с начальником Генштаба Герасимовым и другими силовыми структурами, причастными к событиям. Судя по телевизионной картинке, встреча проходила в бункере. Отсюда можно сделать вывод, что российский президент вернулся к настроению начала войны и укрывается от возможного нападения Украины.

На данный момент еще слишком рано прогнозировать, какова основная цель украинских сил при проведении этой атаки. Понятно, что на этот раз в атаке будут задействованы более крупные подразделения, чем раньше. Российское командование не заметило ее подготовки. Не исключено, что информация о нападении российской армии в направлении Сум была намеренно распространена в СМИ, и российское военное командование рассчитало, что Украина соберет силы в регионе против этого иллюзорного нападения, но не сможет напасть сама. На данный момент ясно, что это не рейд небольших пехотных групп, а вторжение, по крайней мере, нескольких подразделений размером с батальон.

У России была очень плохо укомплектованная линия обороны вдоль границы, которую украинским войскам удалось пройти как минимум в двух местах. Первоначально сложно оценить, намерена ли украинская армия создавать постоянные позиции на оккупированных территориях.