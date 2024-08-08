Искусственный интеллект в руках мошенников: в сети распространяются дипфейки

Дипфейки - это в основном видео или изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые практически неотличимы от реальных для человеческого глаза.

По словам аналитика безопасности SEB Неэме Калда, последствия злоупотребления этой технологией становятся все более масштабными. «Распространение дипфейков происходит быстро и в широких масштабах благодаря социальной сети и интернету. Используя фальшивый контент, мошенники могут заставить людей верить в несуществующие вещи или манипулировать важными событиями. Поэтому к информации и видео, распространяющимся в интернете, особенно в социальных сетях, следует относиться очень критически и проверять представленные факты, чтобы избежать мошенничества», - пояснил Калда.

Наиболее распространенными примерами являются телефонные и видео мошенничества с использованием дипфейков, где имитируются голоса или видео со знакомыми людьми. Например, нередки случаи, когда мошенники звонят финансовому директору компании с голосом, идентичным голосу директора, и просят срочно перевести деньги на новый счет для оплаты предполагаемой сделки.

«Чем крупнее охотничьи цели, тем больше суммы ущерба. Кроме того, могут позвонить якобы от имени знакомого партнера и попросить предоплату за услуги или товары. Поскольку ранее контакт уже был установлен, и голос кажется знакомым, люди соглашаются на предложение мошенников», - рассказал Калда.

К сожалению, эта проблема касается не только компаний - жертвой дипфейков может стать каждый.