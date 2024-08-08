Политолог Соцдемы преуспевают благодаря прагматичному руководству и кризису в Центристской партии

В предвыборной программе на выборах в Рийгикогу 2023 года говорилось о «крепкой семье», которая помогает заручиться поддержкой сельских жителей лучше, чем прогрессивный лозунг в стиле «традиционная семья не нуждается в защите».

СДПЭ по-прежнему осуждает экстремизм, но помимо этого старается не стигматизировать избирателей какой-либо политической партии, а также более серьезно обсуждаются социально-экономические причины национального популизма, а также предпринимаются усилия по переманиванию на свою сторону сторонников и у них. В официальных программных документах и обращениях к членам партии также (по-прежнему) осуждаются неолиберализм и поклонение свободному рынку.

Вторая причина - кризис в Центристской партии. СДПЭ и Центристская партия расходятся во мнениях по этническо-лингвистическом аспекту, но по другим социально-экономическим вопросам они во многом совпадают. До декабря 2023 года рейтинг поддержки СДПЭ колебался в районе 10%. После ухода нескольких ведущих политиков Центристской партии в СДПЭ и «Отечество» в начале 2024 года рейтинг соцдемов вырос и остался на уровне около 15%. Падение поддержки главного конкурента левых совпало с ростом рейтинга СДПЭ.