В начале формирования второго правительства Каи Каллас - в июле 2022 года - рейтинг поддержки Партии реформ стабильно был выше 30, а у соцдемов - ниже десяти. Почему рейтинг социал-демократов не снизился в той же степени, что рейтинг партии премьер-министра, задается вопросом политолог Тартуского университета Алар Кильп.
Политолог ⟩ Соцдемы преуспевают благодаря прагматичному руководству и кризису в Центристской партии
По данным опросов Института общественных исследований и исследовательской компании Norstat Eesti, к концу июля рейтинг поддержки социал-демократов (16,8 процента) поднялся выше, чем у Партии реформ (16,3 процента). Соцдемы уже два года подряд входят в правительственные коалиции во главе с Партией реформ.
Именно прагматичное управление и коммуникация, а не идеология, позволяют соцдемам преуспевать. Когда Лаури Ляэнеметс стал лидером социал-демократов в феврале 2022 года, СДПГ только что (2021 год) показала на местных выборах худший результат за два десятилетия (пять процентов). В своей кандидатской речи на пост лидера Ляэнеметс заявил, что амбиции партии «должны быть не меньше, чем стать партией премьер-министра». При прагматическом подходе власть требует высокого рейтинга, а месседжи должны выбираться не только по мировоззрению, но и с учетом рейтингов.
СДПЭ во главе с Ляэнеметсом в изменившейся ситуации с безопасностью приняла более националистическое направление – по национализму СДПЭ уступает нескольким политическим партиям, но, например, в процессе решения проблемы Эстонской православной церкви Московского Патриархата, СДПЭ также значительно националистична.
В избирательной кампании 2023 года соцдемы использовали средства к существованию людей в качестве вопроса «национальной безопасности», то есть использовали национализм в качестве основы для идеологического содержания, и националистическое измерение не осталось незамеченным в причине, по которой некоторые ведущие политики в начале года перестали быть привлекательными для возглавляемой Кылвартом Центристской партии, а стали привлекательными для СДПЭ.
В предвыборной программе на выборах в Рийгикогу 2023 года говорилось о «крепкой семье», которая помогает заручиться поддержкой сельских жителей лучше, чем прогрессивный лозунг в стиле «традиционная семья не нуждается в защите».
СДПЭ по-прежнему осуждает экстремизм, но помимо этого старается не стигматизировать избирателей какой-либо политической партии, а также более серьезно обсуждаются социально-экономические причины национального популизма, а также предпринимаются усилия по переманиванию на свою сторону сторонников и у них. В официальных программных документах и обращениях к членам партии также (по-прежнему) осуждаются неолиберализм и поклонение свободному рынку.
Вторая причина - кризис в Центристской партии. СДПЭ и Центристская партия расходятся во мнениях по этническо-лингвистическом аспекту, но по другим социально-экономическим вопросам они во многом совпадают. До декабря 2023 года рейтинг поддержки СДПЭ колебался в районе 10%. После ухода нескольких ведущих политиков Центристской партии в СДПЭ и «Отечество» в начале 2024 года рейтинг соцдемов вырос и остался на уровне около 15%. Падение поддержки главного конкурента левых совпало с ростом рейтинга СДПЭ.
Конечно, существуют и другие возможные факторы, способствующие этому: в эстонской партийной политике нет сильной партии зеленых, которая в других странах отбирает голоса у социал-демократов как на европейских, так и на парламентских выборах; социал-демократы Северных стран находятся в нулевой конкуренции с национальными популистами, поэтому падение поддержки EKRE может также способствовать росту СДПЭ. В условиях неопределенности и нестабильности работа и зарплата на государственной службе стали более популярными среди молодежи (соцдемы наиболее популярны среди возрастной группы 18-24 лет).
В той мере, в какой соцдемы прагматично перехватывают сторонников у других партий, другие партии получают поддержку тех слоев населения, из которых соцдемы, как идеология государства всеобщего благосостояния, должны черпать в первую очередь. Наибольшую поддержку СДПЭ получает среди самых молодых, высокообразованных и не имеющих детей. Среди пожилых, менее образованных и низкооплачиваемых людей более популярны другие партии.
Если внимательно прислушаться к речам Ляэнеметса или прочитать программные документы соцдемов, то наряду с отстаиванием государства всеобщего благосостояния и осуждением поклонения свободному рынку можно обнаружить (неолиберальные) идеи конкуренции, логику экономики, а не социальной справедливости, равных возможностей, а не равных результатов, крючка, а не рыбы.
Сегодня СДПЭ одержала победу скорее благодаря кризису среди своих главных мировоззренческих соперников и прагматичному руководству, чем благодаря идеологии.