На пресс-конференции правительства выступят премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ), министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») и министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).
ПРЯМОЙ ЭФИР И БЛОГ ⟩ В пресс-конференции правительства примут участие Михал, Хартман, Пакоста и Алендер
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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