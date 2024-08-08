ПРЯМОЙ ЭФИР И БЛОГ В пресс-конференции правительства примут участие Михал, Хартман, Пакоста и Алендер

На пресс-конференции правительства выступят премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ), министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») и министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).