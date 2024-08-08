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ПРЯМОЙ ЭФИР И БЛОГ В пресс-конференции правительства примут участие Михал, Хартман, Пакоста и Алендер

rus.postimees.ee
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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Madis Veltman

На пресс-конференции правительства выступят премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ), министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») и министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).

 

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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