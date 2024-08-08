ВИДЕО И БЛОГ Михал о Таллиннской больнице: не все идеи в столице должны начинаться с заливки бетона

На пресс-конференции правительства выступят премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ), министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») и министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).
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Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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