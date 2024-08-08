Согласно плану, разработанному Министерством финансов и Министерством внутренних дел, с 8 августа на пограничном пункте Нарва-Ивангород был введен полный досмотр.
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«В будущем это поможет сократить время пересечения границы»: на нарвском погранпукнте начался тотальный контроль
Очередь на границе в четверг, 8 августа, образовалась, как всегда, с самого утра. Скорость пересечения границы средняя - люди стоят по несколько часов. Не все из тех, кто находится в очереди, слышали о новых правилах.
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