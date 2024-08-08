Эксперт: почему растет стоимость аренды жилья и куда нас это приведет

«Зимой и весной предложений по аренде было более чем на четверть больше, чем сейчас. Туристический рынок был вялым, количество иностранных студентов и украинцев, оказавших влияние на рынок аренды в последние годы, сокращалось. Предложений было больше, спрос был низким, и цены на аренду скорее снижались», - сказал Хабал. Однако за летние месяцы ситуация коренным образом изменилась.

«Поскольку рынок продажи недвижимости по-прежнему остается малоактивным – люди ждут более уверенных экономических прогнозов и снижения процентных ставок, а пока предпочитают брать недвижимость в аренду. При этом новых квартир для сдачи в аренду на рынке появляется совсем немного, а количество ранее представленных предложений тает. Инвестиции в новые предназначенные для аренды квартиры на данный момент не окупаются, поэтому количество предложений аренды таких квартир тоже сократилось», - сказал Хабал.

«Все эти факторы оказывают влияние на спрос и цены на рынке аренды, которые за последние месяцы выросли в среднем на пять-десять процентов, и небольшой рост, вероятно, будет продолжаться», - добавил Хабал.

Игорь Хабал сказал также, что доходность предназначенной для аренды жилой недвижимости сейчас низкая, денежный поток, обеспечиваемый инвестиционной недвижимостью, купленной в последние годы, и вовсе отрицательный: «По сути, арендодатели сейчас пытаются компенсировать возросшие расходы по кредитам».

Аналогичный рост цен уже произошел на рынке коммерческих помещений, где доходность наиболее востребованной недвижимости класса А выросла с шести до семи процентов. В то же время, доходность сдаваемой в аренду жилой недвижимости упала с пяти до четырех с половиной процентов.

«При сегодняшних процентных ставках это, по сути, означает, что собственники оказываются в минусе. Они не могут доплачивать за свою недвижимость бесконечно, но есть только два варианта восстановления доходности: либо должна упасть цена покупки недвижимости, либо вырасти цена аренды. Реализация первого сценария маловероятна, поэтому повышение арендной платы представляется неизбежным», - прокомментировал ситуацию Хабал.

«К счастью, резкого повышения цен не ожидается, поскольку арендодатели также считают, что во времена, когда нет какой-то определенности, полезнее продлить договор с действующим арендатором на прежних условиях или с минимальным повышением цены, что, на самом деле, является разумным решением и для арендатора», - добавил член правления Uus Maa.