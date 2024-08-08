Жители Эстонии стали чаще использовать каршеринг для дальних поездок

«Использование каршеринга среди эстонских потребителей стремительно растет. В первой половине этого года количество поездок на автомобилях CityBee увеличилось на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы верим, что эта тенденция сохранится», - сказал руководитель CityBee в Эстонии Эгерт Кивисаар.

По его словам, рост использования каршеринга связан с несколькими причинами. «Мы работаем в Эстонии уже четыре года, и осведомленность о сервисе выросла, поэтому все больше людей понимают его преимущества. Также предстоящее налогообложение автомобилей побуждает людей искать альтернативы владению личными автомобилями. Люди ищут способы сэкономить деньги из-за экономической ситуации в стране, роста цен и стоимости жизни. Каршеринг воспринимается как хорошая альтернатива владению личным автомобилем, если он не нужен ежедневно», - отметил Кивисаар.

Помимо увеличения количества поездок, в первом полугодии на 32 процента увеличился и пройденный километраж, достигнув 3,8 миллиона километров. «В первой половине года средняя поездка составляла 16 километров, наиболее интенсивное движение остается в центре города и его окрестностях, а также вблизи аэропорта. По сравнению с прошлым годом, автомобили CityBee все чаще используются для коротких поездок, поскольку цены на такие поездки также конкурентоспособны», - отметил Кивисаар.

Руководитель CityBee в Эстонии указал, что продолжительность поездок зависит от времени года. Например, зимой средняя продолжительность поездок короче, а летом увеличивается количество дальних поездок. «Летом продолжительность поездок увеличивается примерно на 50 процентов», - добавил Кивисаар.

Кивисаар отметил, что Финляндия является самым популярным направлением для заграничных поездок, но все больше людей посещают Ригу, столицу Латвии, с помощью каршеринга.

«Мы рады, что каршеринг используется и для посещения других стран Балтии. Чтобы поощрить поездки в соседние страны, в августе мы отменяем обычную плату за пересечение границы», - пояснил Кивисаар.