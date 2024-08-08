Чт, 8.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Закон об иностранцах усложнит привлечение в Эстонию работников из-за рубежа

rus.postimees.ee
Copy
Компьютеры. Иллюстративное фото.
Компьютеры. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В результате изменения Закона об иностранцах отчетность перед государством будет цифровизована, но для получения вида на жительство работодатель компании должен будет зарегистрировать в Эстонии хотя бы годовую фактическую экономическую активность, пишет Rus.ERR.

Министерство внутренних дел представило законопроект об изменении закона, касающегося рабочей силы, прибывающей из-за рубежа.

Согласно закону, процесс рассмотрения заявлений на получение вида на жительство будет цифровизован, а единственной возможностью взаимодействия с государством станет общение через Департамент полиции и погранохраны.

В будущем, чтобы иностранец мог получить вид на жительство в Эстонии, его работодатель должен будет должен будет зарегистрировать в Эстонии хотя бы годовую фактическую экономическую активность.

Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас согласен с некоторыми изменениями, касающимися добросовестных налогоплательщиков и легальной рабочей силы, но в то же время, по его словам, проблема более широкая, и новое правительство должно найти решения, чтобы упростить привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх