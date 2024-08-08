Закон об иностранцах усложнит привлечение в Эстонию работников из-за рубежа

Министерство внутренних дел представило законопроект об изменении закона, касающегося рабочей силы, прибывающей из-за рубежа.

Согласно закону, процесс рассмотрения заявлений на получение вида на жительство будет цифровизован, а единственной возможностью взаимодействия с государством станет общение через Департамент полиции и погранохраны.

В будущем, чтобы иностранец мог получить вид на жительство в Эстонии, его работодатель должен будет должен будет зарегистрировать в Эстонии хотя бы годовую фактическую экономическую активность.

Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас согласен с некоторыми изменениями, касающимися добросовестных налогоплательщиков и легальной рабочей силы, но в то же время, по его словам, проблема более широкая, и новое правительство должно найти решения, чтобы упростить привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию.