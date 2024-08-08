В магазинах Lidl произойдут долгожданные перемены

Кассы самообслуживания будут расположены в магазинах в конце последнего прохода. Первые кассы самообслуживания откроются в Lidl 8 августа в Йыхви. Соответствующие строительные работы начались на этой неделе, 5 августа. В всех магазинах Lidl будет по 6 или 10 касс самообслуживания, в зависимости от потребностей магазина.

Как пользоваться кассами самообслуживания Lidl? Кассы самообслуживания Lidl созданы так, чтобы клиенту было просто и удобно ими пользоваться: Кассы бывают с двумя размерами весовой платформы, все кассы удобны и оснащены большим экраном.

Для сканирования тяжелых товаров предусмотрен ручной сканер, с помощью которого можно сканировать штрих-коды, чтобы лишний раз не поднимать тяжёлые товары;

В зоне касс самообслуживания всегда находится работник магазина, который оказывает помощь покупателям и при необходимости проверяет документы.

Для выхода из кассовой зоны покупатель должен отсканировать штрих-код чека о покупке у ворот безопасности. Сканировать можно как бумажный чек, так и цифровой чек, который покупатель найдёт в приложении Lidl Plus.

В кассах самообслуживания можно использовать подарочные карты, тарные чеки и Perekaart. Кроме того, покупатель может сам отсканировать в кассе самообслуживания свою карту Lidl Plus.

«С момента, как мы открыли свои первые магазины в Эстонии, нас спрашивают, когда же появятся кассы самообслуживания? Мы дали клиентам немного времени привыкнуть к нашим товарам, и теперь настало время открыть кассы самообслуживания. Мы надеемся, что клиенты отметят удобство наших касс самообслуживания, и с удовольствием будут ими пользоваться, – сказала руководитель отдела коммуникаций Lidl Eesti Катрин Сеппель. – Мы также заверяем наших клиентов, которые уже привыкли к быстрой работе нашего обслуживающего персонала, что обычные кассы будут работать по-прежнему, так что теперь мы будем предлагать нашим клиентам на выбор возможность пользоваться кассами самообслуживания или обычными кассами – в любом случае, товары будут попадать из корзины в их сумки очень быстро».

Lidl просит клиентов запастись терпением на период установки касс, поскольку из-за необходимых строительных работ в магазинах могут возникнуть очереди. Большая часть работ будет проводиться в ночное время.

Если возникают вопросы, все клиенты Lidl могут обращаться в службу поддержки клиентов по телефону 800 0049 108 или по электронной почте klienditugi@lidl.ee.

После открытия касс самообслуживания в Йыхви, в августе будут открыты также кассы в магазинах на Тяхесаю-теэ и в Кристине в Таллинне. В течение нескольких следующих месяцев кассы самообслуживания будут установлены во всех эстонских магазинах Lidl.