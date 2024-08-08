Выпускные экзамены в основной школе переносятся на более ранний срок

Перевод: Каролийна Вертяева

По словам руководителя Департамента развития среднего образования Министерства образования и науки Мари Тикерпуу, целью изменения является упрощение и упорядочение всего процесса как для учащихся, так и для школ.

«Поскольку выпускные экзамены будут проводиться раньше, необходимо было пересмотреть действующий порядок, по которому итоговые оценки выставлялись до периода экзаменов. Теперь к 1 июня, то есть до начала вступительных тестов, будут известны и итоговые оценки, и результаты экзаменов. Кроме того, снизится нагрузка на принимающие школы, так как они смогут учитывать итоговые оценки по основным предметам и при необходимости сосредоточиться на проведении вступительных тестов, соответствующих специфике их школы», - пояснила Тикерпуу.

Завершение основной школы и поступление на следующий уровень образования приводится в логический порядок. В предыдущие годы вступительные тесты в гимназии или профессиональные учебные заведения проходили с конца марта до конца июня. В начале процесса приема у учеников еще не были выполнены условия окончания основной школы, и принимающие школы могли оценивать только потенциал кандидатов для успешного завершения основной школы.

В 2025 году выпускные экзамены в основной школе начнутся 21 апреля, а результаты станут известны к 16 мая. Если по какой-либо причине выпускные экзамены не будут успешно сданы, у учащихся останется время для пересдачи экзаменов, устранения задолженностей и получения оценок по всем остальным предметам.