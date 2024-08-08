Правительство изменило государственную учебную программу основной школы, чтобы школы могли выставить итоговые оценки учащимся 9-х классов не позднее 1 июня и уже после проведения выпускных экзаменов. В 2025 году выпускные экзамены в основной школе пройдут на полтора месяца раньше, а результаты будут известны уже к 16 мая.
Выпускные экзамены в основной школе переносятся на более ранний срок
Перевод: Каролийна Вертяева
По словам руководителя Департамента развития среднего образования Министерства образования и науки Мари Тикерпуу, целью изменения является упрощение и упорядочение всего процесса как для учащихся, так и для школ.
«Поскольку выпускные экзамены будут проводиться раньше, необходимо было пересмотреть действующий порядок, по которому итоговые оценки выставлялись до периода экзаменов. Теперь к 1 июня, то есть до начала вступительных тестов, будут известны и итоговые оценки, и результаты экзаменов. Кроме того, снизится нагрузка на принимающие школы, так как они смогут учитывать итоговые оценки по основным предметам и при необходимости сосредоточиться на проведении вступительных тестов, соответствующих специфике их школы», - пояснила Тикерпуу.
Завершение основной школы и поступление на следующий уровень образования приводится в логический порядок. В предыдущие годы вступительные тесты в гимназии или профессиональные учебные заведения проходили с конца марта до конца июня. В начале процесса приема у учеников еще не были выполнены условия окончания основной школы, и принимающие школы могли оценивать только потенциал кандидатов для успешного завершения основной школы.
В 2025 году выпускные экзамены в основной школе начнутся 21 апреля, а результаты станут известны к 16 мая. Если по какой-либо причине выпускные экзамены не будут успешно сданы, у учащихся останется время для пересдачи экзаменов, устранения задолженностей и получения оценок по всем остальным предметам.
Конкретный срок выставления итоговых оценок дает уверенность в том, что к 1 июня все выпускники основной школы будут знать, выполнены ли условия для окончания школы, что, так или иначе, повлияет на их дальнейший выбор образовательного пути.
Дата должна соответствовать графику приемного процесса в профессиональные учебные заведения и гимназии. В 2025 году вступительные могут начаться с 17 мая. В дальнейшем принимающие школы смогут убедиться, что условия окончания основной школы выполнены, и при приеме учитывать годовые оценки в дополнение к результатам выпускных экзаменов. Это поддерживает сквозную цель Министерства образования и науки по снижению повторного оценивания одних и тех же качеств ученика.
Организационно учебный год в целом не изменится, так как не меняется содержание, объем и результаты обучения. Изменение также связано с обязательным обучением, которое вступает в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться ко всем выпускникам основной школы 2026 года. Целью основного образования является поддержка продолжения учебного пути каждого ученика в соответствии с его желаниями и способностями.
Время проведения экзаменов в учебном году 2024/2025 можно найти на сайте министерства. Полный текст изменений в учебный план будет опубликован в Riigi Teataja.