В начале войны работать в украинских тюрьмах было очень опасно, поскольку россияне пытались рассеять внимание Сил обороны страны, создавая нестабильность в местах лишения свободы, рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Заместитель министра Украины: мы позволили заключенным отправиться на фронт, Россия – лютый враг
Перевод: Александр Шкут
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