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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Заместитель министра Украины: мы позволили заключенным отправиться на фронт, Россия – лютый враг

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Фото: Vjatšeslav Madijevskõi

В начале войны работать в украинских тюрьмах было очень опасно, поскольку россияне пытались рассеять внимание Сил обороны страны, создавая нестабильность в местах лишения свободы, рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Перевод: Александр Шкут

Елена Высоцкая

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в Таллиннской тюрьме 30 июля 2024 года.
Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в Таллиннской тюрьме 30 июля 2024 года. Фото: Сандер Ильвест

Заместитель министра юстиции Украины, занимает должность с 13 марта 2020 года.

Доктор юридических наук Киевского университета.

До вступления в должность заместителя министра в 2019 году она возглавляла аппарат министра юстиции Украины, с 2008 по 2018 год работала экспертом в области права.

Одна из организаторов обновления структуры украинской тюремной системы, она была ответственной за разработку изменений в Уголовный кодекс, соответствующих условиям военного времени.

Однако украинские заключенные показали, что они достаточно патриотичны, и в мае этого года по просьбе заключенных в стране были созданы условия, чтобы они могли отправиться на фронт, и там защищать своих близких и семьи. Многие украинские заключенные хотят вернуться домой героями войны, а не бывшими заключенными.

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