В своем нынешнем виде пенсионная система Эстонии не является перспективной. Одной из возможностей стабилизации ситуации следует рассмотреть повышение пенсионного возраста, считают в Партии правых.
Партия правых: следует рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста
«Уже давно известно, что пенсионная система Эстонии нежизнеспособна», - сказал Агу Лайус, член Партии правых, руководитель представляющего интересы пожилых людей MTÜ Kuldne Liiga (НКО «Золотая лига») и экономист. «В сегодняшней ситуации с экономикой и государственными финансами неизбежно, что пособия из государственного бюджета придется сокращать вместе с другими мерами экономии», - сказал он.
По словам Лайуса, несколько последних правительств - с одобрения всех нынешних парламентских партий - еще больше усугубили и без того неустойчивую ситуацию, проведя несколько внеочередных повышение пенсий. Теперь всем членам общества придется внести свой вклад в решение проблем безответственного управления, ведь дефицит бюджета составляет 2,2 миллиарда евро, сказал он, ссылаясь на планы правительства повысить налоги.
По мнению Лайуса, нежизнеспособная пенсионная система, в которой индексированная пенсия увеличивается каждый год вместе с индексом потребительских цен, в конечном итоге вредна и для пожилых людей.
Давление на государственный бюджет, для решения которого в настоящее время планируется повышение налогов, сделает все эстонские домохозяйства беднее, что усилит социальную нестабильность, вызванную инфляцией.
Покрытие дефицита бюджета за счет кредитов или налоговых денег никоим образом не решит текущую проблему, поскольку в этом случае расходы всегда будут превышать доходы, независимо от того, насколько мы повышаем налоги или берем кредиты, сказал Лайус.
Помимо прекращения индексации, повышение пенсионного возраста, безусловно, является одним из способов создания более устойчивой пенсионной системы.
«Помимо прямой экономии, это также послужит сигналом для людей трудоспособного возраста о том, что им необходимо начать думать и действовать как можно раньше, чтобы обеспечить себе средства к существованию на пенсии», - сказал Лайус.
С 2027 года пенсионный возраст будет составлять 65 лет. До какого возраста он должен повыситься - это вопрос к финансистам: по мнению Лайуса, смысл изменений может заключаться только в том, чтобы сделать пенсионную систему жизнеспособной, а не в повышении пенсионного возраста как самоцели.
Лайус подчеркнул, что в ближайшие годы важно, чтобы до выборов парламентские политики смогли воздержаться от «щедрых» обещаний повысить пенсии во внеочередном порядке .
«Это одна из причин, которая привела нас к нынешней критической ситуации с госбюджетом. Ответственное государственное управление заключается, среди прочего, в том, чтобы тратить только те деньги, которые мы уже заработали, а не создавать проблемы на будущее ради сиюминутной выгоды», - сказал Лайус.