Партия правых: следует рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста

«Помимо прямой экономии, это также послужит сигналом для людей трудоспособного возраста о том, что им необходимо начать думать и действовать как можно раньше, чтобы обеспечить себе средства к существованию на пенсии», - сказал Лайус.

С 2027 года пенсионный возраст будет составлять 65 лет. До какого возраста он должен повыситься - это вопрос к финансистам: по мнению Лайуса, смысл изменений может заключаться только в том, чтобы сделать пенсионную систему жизнеспособной, а не в повышении пенсионного возраста как самоцели.

Лайус подчеркнул, что в ближайшие годы важно, чтобы до выборов парламентские политики смогли воздержаться от «щедрых» обещаний повысить пенсии во внеочередном порядке .

«Это одна из причин, которая привела нас к нынешней критической ситуации с госбюджетом. Ответственное государственное управление заключается, среди прочего, в том, чтобы тратить только те деньги, которые мы уже заработали, а не создавать проблемы на будущее ради сиюминутной выгоды», - сказал Лайус.