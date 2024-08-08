Аналитик LHV и экономист Хейдо Витсур рассказал в утренней передаче на Vikerraadio, кого, согласно его дефиниции, в Эстонии можно считать богатым, а кого - бедным.
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Хейдо Витсур: черта бедности в Эстонии – это доход в 1600 евро чистыми
В утренней передаче на Vikerraadio аналитик и экономист Хейдо Витсур говорил об инфляции в Эстонии. На протяжении последних трех лет его злит то, что в Эстонии ничего не предпринимается, чтобы остановить рост цен, а наоборот, решением правительства они только увеличиваются.
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