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Хейдо Витсур: черта бедности в Эстонии – это доход в 1600 евро чистыми

Лийна Лакс
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Хейдо Витсур.
Хейдо Витсур. Фото: Tairo Lutter

Аналитик LHV и экономист Хейдо Витсур рассказал в утренней передаче на Vikerraadio, кого, согласно его дефиниции, в Эстонии можно считать богатым, а кого - бедным.

В утренней передаче на Vikerraadio аналитик и экономист Хейдо Витсур говорил об инфляции в Эстонии. На протяжении последних трех лет его злит то, что в Эстонии ничего не предпринимается, чтобы остановить рост цен, а наоборот, решением правительства они только увеличиваются.

Витсур отметил, что с 2020 года цены в Эстонии подскочили на 37,5%, при этом еда на 40% и жилье - на 90%. Скатывающееся в бедность население вынуждено тратить более половины своего дохода именно на еду и жилье. Ведущие передачи задались вопросом, а что означает бедность, и где пролегает граница между бедностью, богатством и средним уровнем жизни в нашей стране?

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