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Скончался бывший председатель Госсуда Уно Лыхмус

rus.postimees.ee
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Фото: Erakogu

В среду, 7 августа, на 72-м году жизни скончался бывший председатель Государственного суда Уно Лыхмус, пишет Rus.ERR.

Уно Лыхмус работал председателем Государственного суда с 1998 по 2004 год, напомнила в четверг пресс-служба высшего судебного органа Эстонии.

В 1994-1998 годах он был судьей Европейского суда по правам человека, а в 2004-2013 годах - судьей Европейского суда.

В 2005 году Уно Лыхмус получил от президента Эстонской Республики орден Белой звезды II степени.

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