Суперпотребители Эстонии (heavy shoppers) по сравнению с обычными покупателями гораздо более активны. Если обычный интернет-покупатель делает покупку в среднем раз в месяц, то суперпотребитель заказывает четыре посылки. Согласно исследованию электронной коммерции DPD, эстонские суперпотребители в прошлом году совершали в среднем шесть покупок в месяц.
Исследование: суперпотребители совершают в среднем шесть онлайн-покупок в месяц
Несмотря на длительную инфляцию и экономический спад в Эстонии, доля суперпотребителей среди всех интернет-покупателей оставалась стабильной как по количеству покупок, так и по частоте. В прошлом году доля энтузиастов интернет-покупок оставалась на том же уровне, увеличившись на один процентный пункт по сравнению с предыдущим годом.
«Суперпотребители, то есть самые частые покупатели, также являются самыми осведомленными о ценах. Их особенность заключается в поиске лучших предложений, уделении внимания кампаниям, замечании хороших цен и быстром реагировании. Среди них также много импульсивных покупателей - почти четверть суперпотребителей, участвовавших в исследовании DPD, признались, что их последняя покупка была сделана импульсивно», - объясняет руководитель отдела продаж и маркетинга DPD Eesti Яанек Кивимурд.
Если эстонские суперпотребители заказывают в среднем шесть посылок в месяц (годом ранее этот показатель был пять посылок), то в Европе этот показатель составляет семь. «Тем не менее, доля самых активных клиентов электронной коммерции в Эстонии выше, чем в среднем по Европе, что указывает на большую чувствительность эстонских жителей к ценам. Это подтверждается тем, что 68% опрошенных интернет-покупателей считают цену самым важным критерием при совершении покупки», - отметил Кивимурд. За год на десять процентов увеличилась доля людей, которые ищут скидки в интернет-магазинах и планируют покупки на время проведения акций.
Суперпотребители Эстонии в 2023 году составили 22,1% от всех регулярных интернет-покупателей Эстонии, и они совершили подавляющее большинство - 57% всех интернет-покупок. За год количество энтузиастов электронной коммерции оставалось стабильным, но объем заказанных ими посылок увеличился.
Свежие продукты и напитки теряют популярность
В рейтинге предпочтений категорий товаров среди эстонских суперпотребителей лидируют обувь (71%), затем косметика и товары для здоровья (71%), а на третьем месте продовольственные товары (63%). В Европе самой популярной категорией являются модные товары, тогда как в Эстонии эта категория находится только на пятом месте.
В прошлом году в качестве популярных категорий суперпотребители увеличились обувь (+22%), косметика и товары для здоровья (+17%), а также аптечные товары и лекарства (+21%). В то же время категория свежих продуктов и напитков снизилась на 13% за год.
Среди энтузиастов интернет-покупок 59% всегда ищут только очень хорошие предложения, а 69% считают, что цена является самым важным фактором при принятии решения о покупке. 62% из них считают, что интернет-покупки экономят деньги. В то же время 32% из них готовы платить высокую цену за качественные товары. Четверть также придает значение вопросам экологии и устойчивости как товаров, так и цепочки поставок. В Европе в среднем тема экологии и устойчивости среди суперпотребителей более популярна - 45% считают это важным.
Суперпотребителей мотивируют на покупки различные факторы, из которых самым главным является бесплатная доставка. За ней следуют скорость доставки (23%), отсутствие скрытых сборов (22%), качество текстов описания товаров (22%), гибкие способы оплаты (21%) и возможность бесплатного возврата (20%).
По словам Кивимурда, из исследования электронной коммерции DPD Eesti можно сделать вывод, что покупатели на рынке электронной коммерции Эстонии активны, осведомлены, но чувствительны к ценам. «Большое значение имеют низкие цены, бесплатная доставка, а также быстрая и удобная покупка. Особенностью электронной коммерции как в Эстонии, так и в Европе по-прежнему являются проблемы с доступностью некоторых товаров в ассортименте, что является возможностью для интернет-магазинов лучше прогнозировать объемы своих акционных товаров», - сказал он.