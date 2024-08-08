Исследование: суперпотребители совершают в среднем шесть онлайн-покупок в месяц

Свежие продукты и напитки теряют популярность

В рейтинге предпочтений категорий товаров среди эстонских суперпотребителей лидируют обувь (71%), затем косметика и товары для здоровья (71%), а на третьем месте продовольственные товары (63%). В Европе самой популярной категорией являются модные товары, тогда как в Эстонии эта категория находится только на пятом месте.

В прошлом году в качестве популярных категорий суперпотребители увеличились обувь (+22%), косметика и товары для здоровья (+17%), а также аптечные товары и лекарства (+21%). В то же время категория свежих продуктов и напитков снизилась на 13% за год.

Среди энтузиастов интернет-покупок 59% всегда ищут только очень хорошие предложения, а 69% считают, что цена является самым важным фактором при принятии решения о покупке. 62% из них считают, что интернет-покупки экономят деньги. В то же время 32% из них готовы платить высокую цену за качественные товары. Четверть также придает значение вопросам экологии и устойчивости как товаров, так и цепочки поставок. В Европе в среднем тема экологии и устойчивости среди суперпотребителей более популярна - 45% считают это важным.

Суперпотребителей мотивируют на покупки различные факторы, из которых самым главным является бесплатная доставка. За ней следуют скорость доставки (23%), отсутствие скрытых сборов (22%), качество текстов описания товаров (22%), гибкие способы оплаты (21%) и возможность бесплатного возврата (20%).

По словам Кивимурда, из исследования электронной коммерции DPD Eesti можно сделать вывод, что покупатели на рынке электронной коммерции Эстонии активны, осведомлены, но чувствительны к ценам. «Большое значение имеют низкие цены, бесплатная доставка, а также быстрая и удобная покупка. Особенностью электронной коммерции как в Эстонии, так и в Европе по-прежнему являются проблемы с доступностью некоторых товаров в ассортименте, что является возможностью для интернет-магазинов лучше прогнозировать объемы своих акционных товаров», - сказал он.