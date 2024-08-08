Влиятельный политик опустошает бюджет волости для благоустройства центра, находящегося в его распоряжении

Волости принадлежит отремонтированный стильный деревенский центр посреди леса - бывшее лесничество в деревне Ляхкма, примерно в 30 километрах от Пярну. Рядом с деревенским центром находится дом Вийк. По словам членов оппозиции, политик и предприниматель Вийк использует центр, принадлежащий волости, от имени объединения жителей Ляхкма-Саунеметса под видом организации досуга для детей, однако местные власти не позволяют ревизионной комиссии даже запрашивать отчеты о деятельности и доходах.