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Влиятельный политик опустошает бюджет волости для благоустройства центра, находящегося в его распоряжении

Юлле Харью
, журналист
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Слева нправо: Маргус Кукк, Хели Юхкамсоо и Александер Вилинурм.
Слева нправо: Маргус Кукк, Хели Юхкамсоо и Александер Вилинурм. Фото: Eero Vabamägi

Оппозиция обвиняет руководство волости Саарде, расположенной в Пярнумаа, в чрезмерном расходовании средств муниципалитета на деревенский центр, использующийся предпринимателем и заместителем председателя волостного собрания Кадри-Айей Вийк (СДПЭ) в личных интересах.

Перевод: Ева Ойжинская

Волости принадлежит отремонтированный стильный деревенский центр посреди леса - бывшее лесничество в деревне Ляхкма, примерно в 30 километрах от Пярну. Рядом с деревенским центром находится дом Вийк. По словам членов оппозиции, политик и предприниматель Вийк использует центр, принадлежащий волости, от имени объединения жителей Ляхкма-Саунеметса под видом организации досуга для детей, однако местные власти не позволяют ревизионной комиссии даже запрашивать отчеты о деятельности и доходах.

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