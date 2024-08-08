Оппозиция обвиняет руководство волости Саарде, расположенной в Пярнумаа, в чрезмерном расходовании средств муниципалитета на деревенский центр, использующийся предпринимателем и заместителем председателя волостного собрания Кадри-Айей Вийк (СДПЭ) в личных интересах.
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Влиятельный политик опустошает бюджет волости для благоустройства центра, находящегося в его распоряжении
Перевод: Ева Ойжинская
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