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Определилась дальнейшая судьба госкомпании Operail

rus.postimees.ee
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Государство выставило предприятие Operail на аукцион.
Государство выставило предприятие Operail на аукцион. Фото: Operail

Интерес к покупке государственной железнодорожной компании Operail проявили как в Эстонии, так и за ее пределами. В рамках публичного тендера Дом Стенбока получил несколько предварительных предложений, и правительство решило продолжить процесс приватизации компании, пишет dv.ee.

Интерес к Operail проявили как предприниматели из Эстонии, так и из-за рубежа, причем профиль компаний был очень разнообразным, рассказал министр инфраструктуры Владимир Свет на правительственной пресс-конференции.

Продолжение процесса приватизации означает предоставление потенциальным покупателям более подробной информации о деятельности Operail, на основе которой они смогут сделать окончательное предложение, пояснил Свет.

Затем совет директоров Operail рассмотрит предложения с целью выбора максимально выгодного варианта.

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