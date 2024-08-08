Определилась дальнейшая судьба госкомпании Operail

Интерес к покупке государственной железнодорожной компании Operail проявили как в Эстонии, так и за ее пределами. В рамках публичного тендера Дом Стенбока получил несколько предварительных предложений, и правительство решило продолжить процесс приватизации компании, пишет dv.ee.