Интерес к покупке государственной железнодорожной компании Operail проявили как в Эстонии, так и за ее пределами. В рамках публичного тендера Дом Стенбока получил несколько предварительных предложений, и правительство решило продолжить процесс приватизации компании, пишет dv.ee.
Определилась дальнейшая судьба госкомпании Operail
Интерес к Operail проявили как предприниматели из Эстонии, так и из-за рубежа, причем профиль компаний был очень разнообразным, рассказал министр инфраструктуры Владимир Свет на правительственной пресс-конференции.
Продолжение процесса приватизации означает предоставление потенциальным покупателям более подробной информации о деятельности Operail, на основе которой они смогут сделать окончательное предложение, пояснил Свет.
Затем совет директоров Operail рассмотрит предложения с целью выбора максимально выгодного варианта.
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