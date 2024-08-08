В утренней программе радио Äripäev побывал глава совета Inbank Прийт Пыльдоя, который считает, что в будущем нас ждет еще несколько снижений процентных ставок, пишут «Деловые ведомости».
Банкир: в этом году может произойти несколько снижений процентных ставок
«На самом деле, я думаю, что будет больше двух снижений ставок (одно в Европе уже произошло – прим. ред.). Euribor уже ниже 3,5%, это означает, что в сентябре произойдет снижение ставки как минимум на 0,25 процента», – сказал Пыльдоя.
Банкир отметил, что, по его мнению, экономический спад и налогообложение не сочетаются. Также он считает, что вместо повышения налогов государство должно брать кредиты.
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