Банкир: в этом году может произойти несколько снижений процентных ставок

«На самом деле, я думаю, что будет больше двух снижений ставок (одно в Европе уже произошло – прим. ред.). Euribor уже ниже 3,5%, это означает, что в сентябре произойдет снижение ставки как минимум на 0,25 процента», – сказал Пыльдоя.