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Банкир: в этом году может произойти несколько снижений процентных ставок

rus.postimees.ee
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Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

В утренней программе радио Äripäev побывал глава совета Inbank Прийт Пыльдоя, который считает, что в будущем нас ждет еще несколько снижений процентных ставок, пишут «Деловые ведомости».

«На самом деле, я думаю, что будет больше двух снижений ставок (одно в Европе уже произошло – прим. ред.). Euribor уже ниже 3,5%, это означает, что в сентябре произойдет снижение ставки как минимум на 0,25 процента», – сказал Пыльдоя.

Банкир отметил, что, по его мнению, экономический спад и налогообложение не сочетаются. Также он считает, что вместо повышения налогов государство должно брать кредиты.

Читайте полностью на dv.ee.

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