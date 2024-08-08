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Проверка в местах содержания под стражей выявила нарушения приватности: людей помещают в камеры голыми

Александра Саарнийт
, журналист
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Бюро канцлера права проверило следственные изоляторы полицейских участков Хаапсалу, Рапла и Пайде. Показательное фото камеры задержания полицейского участка Пайде.
Бюро канцлера права проверило следственные изоляторы полицейских участков Хаапсалу, Рапла и Пайде. Показательное фото камеры задержания полицейского участка Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Adobe Photoshop

В ходе внеплановой проверки бюро канцлера права установило, что в следственных изоляторах Ляэнеской префектуры не всегда сохраняется достоинство личности и что, например, в Рапла людей с психическими расстройствами помещают в камеры обнаженными. Выговоры стали неожиданностью для Ляэнеского префекта.

Перевод: Каролийна Вертяева

В феврале этого года советники канцлера права провели внезапную проверку камер временного содержания (до 48 часов) в полицейских участках Хаапсалу, Рапла и Пайде. Канцлер права Юлле Мадизе в письме префекту Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласу отметила, что, несмотря на положительные моменты, такие как наличие продуктовых пакетов и литературы для задержанных, а также заполненных контрольных листов, были выявлены и недостатки.

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