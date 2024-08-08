Проверка в местах содержания под стражей выявила нарушения приватности: людей помещают в камеры голыми

В феврале этого года советники канцлера права провели внезапную проверку камер временного содержания (до 48 часов) в полицейских участках Хаапсалу, Рапла и Пайде. Канцлер права Юлле Мадизе в письме префекту Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласу отметила, что, несмотря на положительные моменты, такие как наличие продуктовых пакетов и литературы для задержанных, а также заполненных контрольных листов, были выявлены и недостатки.