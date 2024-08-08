В ходе внеплановой проверки бюро канцлера права установило, что в следственных изоляторах Ляэнеской префектуры не всегда сохраняется достоинство личности и что, например, в Рапла людей с психическими расстройствами помещают в камеры обнаженными. Выговоры стали неожиданностью для Ляэнеского префекта.
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Проверка в местах содержания под стражей выявила нарушения приватности: людей помещают в камеры голыми
Перевод: Каролийна Вертяева
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