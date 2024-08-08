Совсем недавно 15-летний эстонский тхэквондист Святослав Московцев завоевал золотую медаль в категории до 63 кг на Международных детских играх в Мексике. О том, насколько это большой успех и для самого спортсмена, и для эстонского тхэквондо, и можно ли назвать его по-настоящему прорывным достижением, Rus.Postimees поговорил и с самими чемпионом, представляющим клуб Black Belt Club, и с менеджером этого клуба Артемом Свистуновым.
Узнаем у новой звезды эстонского спорта Святослава Московцева: когда у Эстонии будут олимпийские медали в тхэквондо?
Артем Свистунов считает, что речь идет о действительно очень крупном событии для эстонского тхэквондо, потому что победа была одержана в олимпийской дисциплине. Кроме того, если оглянуться назад, то нужно признать, что с настолько крупных соревновний никто из тхэквондистов золота в Эстонию еще не привозил.
Святослав Московцев выступает в соревнованиях под эгидой международной федерации WT, охватывающей именно олимпийское направление тхэквондо. «На эту Олимпиаду наши спортсмены квалификацию не прошли, но если говорить о будущих Олимпийских играх, то все в наших руках», - говорит Артем.
При этом Артем Свистунов признает, что Святослав - пока один из немногих эстонских спортсменов, на кого следует надеяться в плане олимпийских перспектив. «Он только-только попал в юниоры, сейчас он самый младший среди конкурентов в этой категории, большинство из них старше его на пару лет. Так что да, он - одна из наших надежд, которая может выстрелить в свое время».
При этом с учетом того, что Святослав только-только попал в юниоры, в ближайшие годы от него стоит ждать и новых успехов именно на международных юниорских турнирах. Осенью Московцеву предстоит поездка на родину тхэквондо - в Южную Корею. При поддержке программы развития WT станет возможным участие в юниорском чемпионате мира.
Cвятослав занимается в клубе Black Belt Club, который в настоящий момент базируется в Лагеди, но планирует расширяться и на Таллинн, и на некоторые другие регионы Эстонии. Рассуждая о географическом разбросе самых успешных в нашей стране клубов, Артем Свистунов говорит, что самые заметные - наряду с Black Belt Club - клубы работают в столичном регионе - например, в Сауэ, или Shogen Club, работающий непосредственно в Таллинне. Есть активные клубы и в Тарту, но все-таки в четверку лидирующих клубов Артем зачисляет Black Belt Club, Shogen Club, Saue TKD, а также ML Sport, работающий в Раквере и Кунда. Кстати, Saue TKD представляет Алия Ламдагхри Алауи, завоевавшая на соревнованиях в Мексике бронзу.
Кроме того, есть немало клубов, которые действуют в дисциплинах, объединяемых федерацией ITF, то есть в неолимпийских видах. Сам Артем считает правильным стараться привлекать как можно больше юных спортсменов к занятиям именно олимпийским тхэквондо, чтобы появлялась конкуренция. Именно не самое большое количество детей в секциях приводит к тому, что недостаток конкуренции препятствует развитию воспитанников. «Мы попадем на Олимпиаду тогда, когда наши спортсмены смогут совершенствоваться, конкурируя здесь между с собой», - считает Артем Свистунов.
Важным фактором при достижении успеха Артем считает не только усердие спортсменов и тренеров, но и правильное влияние родителей. «Я хорошо знаю отца Святослава. Он лично прикладывает немало усилий для формирования характера и для успехов сына. Он принимает огромное участие в его спортивной жизни», - раскрывает Артем часть формулы успеха Святослава Московцева.
Сам Святослав Московцев прямо после дневной тренировки нашел время для того, чтобы ответить на несколько вопросов Rus.Postimees:
- Когда Вы ехали на соревнования в Мексику, медаль была вашей конкретной целью, или уже сам факт попадания на такой турнир был большой радостью?
- Кончено, когда я летел в Мексику, я понимал, что просто выступить там - это уже большая честь. Но у меня не было такого ожидания, что вот я прям там обязательно выиграю. Целью было выложиться по максимуму, постараться сделать абсолютно все, что я могу.
- Свою первую эмоцию сразу после победы в финале помните?
- Естественно, эмоции сразу переполнили. Радостно было очень. Такие крупные соревнования, и ты только что занял первое место!
- Если мы постараемся заглянуть в будущее, какие самые смелые амбиции у вас в отношении спортивной карьеры? Обязательно медаль Олимпиады, или достаточно просто регулярно попадать на Олимпийские игры и на чемпионаты мира?
- В этом виде спорта даже попадание на Олимпиаду оказывается весьма большим достижением, это очень большая честь. Потому что на Олимпиаду в тхэквондо попадают только самые сильные спортсмены, ты или находишься в топе мирового рейтинга в своем весе, или же ты выигрываешь очень сложные квалификационные турниры.
- Тхэквондо - не самый известный вид спорта, что вас привело в него? Это был только ваш выбор, или, быть может, кто-то вас немного подтолкнул или направил?
- Да нет, я в основном сам решал, мне еще совсем маленьким понравился этот вид спорта, очень нравилось наблюдать за соревнованиями. Нравилось, как все выглядит, как проходят схватки. В общем, меня с самого раннего детства заинтересовал этот спорт. И вот я уже занимаюсь им восемь лет, мне это очень нравится, и я собираюсь продолжать заниматься им и дальше, продвигаться в нем вперед и соревноваться.
- Какие очередные старты вас ждут в ближайшее время, с каких турниров стоит ждать от вас новых медалей?
- Ближайшие серьезные соревнования будут в Риге, турнир Riga Open. Но главное соревнование этого сезона - это юниорский чемпионат мира. Он пройдет в октябре в Южной Корее.