Узнаем у новой звезды эстонского спорта Святослава Московцева: когда у Эстонии будут олимпийские медали в тхэквондо?

Артем Свистунов считает, что речь идет о действительно очень крупном событии для эстонского тхэквондо, потому что победа была одержана в олимпийской дисциплине. Кроме того, если оглянуться назад, то нужно признать, что с настолько крупных соревновний никто из тхэквондистов золота в Эстонию еще не привозил.

Святослав Московцев выступает в соревнованиях под эгидой международной федерации WT, охватывающей именно олимпийское направление тхэквондо. «На эту Олимпиаду наши спортсмены квалификацию не прошли, но если говорить о будущих Олимпийских играх, то все в наших руках», - говорит Артем.

При этом Артем Свистунов признает, что Святослав - пока один из немногих эстонских спортсменов, на кого следует надеяться в плане олимпийских перспектив. «Он только-только попал в юниоры, сейчас он самый младший среди конкурентов в этой категории, большинство из них старше его на пару лет. Так что да, он - одна из наших надежд, которая может выстрелить в свое время».

Святослав Московцев - чемпион Международных детских игр в Мексике. Фото: Black Belt Club

При этом с учетом того, что Святослав только-только попал в юниоры, в ближайшие годы от него стоит ждать и новых успехов именно на международных юниорских турнирах. Осенью Московцеву предстоит поездка на родину тхэквондо - в Южную Корею. При поддержке программы развития WT станет возможным участие в юниорском чемпионате мира.