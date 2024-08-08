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Мартин Ярвеоя восстанавливается после аварии и наслаждается летним отпуском

rus.postimees.ee
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Мартин Ярвеоя.
Мартин Ярвеоя. Фото: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport GmbH

Штурман Оття Тянака Мартин Ярвеоя восстанавливается после тяжелой аварии, в которую они попали на третьем спецучастке финского ралли. Ярвеоя сообщил, что наслаждается летним отдыхом.

Ярвеоя, который провел ночь на больничной койке, в субботу был отпущен на домашнее лечение, а уже через день после происшествия Тянак поделился в социальных сетях фотографиями, на которых они играли в баскетбол с детьми.

Сейчас Ярвеоя с друзьями отправились в отпуск - он поделился фотографиями в Instagram.

«Я чрезвычайно благодарен за все добрые сообщения, которые я получил после нашей аварии в Финляндии. Чувствую себя хорошо и наслаждаюсь летними каникулами в полной мере», - написал Ярвеоя под фотографиями.

Его коллега по команде Тьерри Невилл прокомментировал публикацию: «Здорово, что ты можешь наслаждаться отдыхом и восстановление идет быстро! Увидимся в Греции».

Сезон чемпионата мира продолжится в сентябре Ралли Греции, где Тянак и Ярвеоя надеются снова стартовать на Hyundai.

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