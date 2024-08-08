Мартин Ярвеоя восстанавливается после аварии и наслаждается летним отпуском

Ярвеоя, который провел ночь на больничной койке, в субботу был отпущен на домашнее лечение, а уже через день после происшествия Тянак поделился в социальных сетях фотографиями, на которых они играли в баскетбол с детьми.

Сейчас Ярвеоя с друзьями отправились в отпуск - он поделился фотографиями в Instagram.

«Я чрезвычайно благодарен за все добрые сообщения, которые я получил после нашей аварии в Финляндии. Чувствую себя хорошо и наслаждаюсь летними каникулами в полной мере», - написал Ярвеоя под фотографиями.

Его коллега по команде Тьерри Невилл прокомментировал публикацию: «Здорово, что ты можешь наслаждаться отдыхом и восстановление идет быстро! Увидимся в Греции».

Сезон чемпионата мира продолжится в сентябре Ралли Греции, где Тянак и Ярвеоя надеются снова стартовать на Hyundai.