Штурман Оття Тянака Мартин Ярвеоя восстанавливается после тяжелой аварии, в которую они попали на третьем спецучастке финского ралли. Ярвеоя сообщил, что наслаждается летним отдыхом.
Мартин Ярвеоя восстанавливается после аварии и наслаждается летним отпуском
Ярвеоя, который провел ночь на больничной койке, в субботу был отпущен на домашнее лечение, а уже через день после происшествия Тянак поделился в социальных сетях фотографиями, на которых они играли в баскетбол с детьми.
Сейчас Ярвеоя с друзьями отправились в отпуск - он поделился фотографиями в Instagram.
«Я чрезвычайно благодарен за все добрые сообщения, которые я получил после нашей аварии в Финляндии. Чувствую себя хорошо и наслаждаюсь летними каникулами в полной мере», - написал Ярвеоя под фотографиями.
Его коллега по команде Тьерри Невилл прокомментировал публикацию: «Здорово, что ты можешь наслаждаться отдыхом и восстановление идет быстро! Увидимся в Греции».
Сезон чемпионата мира продолжится в сентябре Ралли Греции, где Тянак и Ярвеоя надеются снова стартовать на Hyundai.