Мошенники не знают жалости: 62-летняя жертва отдала 2000 евро на пороге своего дома

Согласно информации пресс-секретаря Северного префектура, в среду мошенник позвонил 62-летней женщине и сообщил, что ее внук стал виновником дорожной аварии, переходя дорогу на красный свет.

Мошенник добавил, что один из водителей получил серьезные травмы, и теперь необходимы деньги на оплату лечения пострадавшего.

Поверив в эту историю, пожилая женщина отдала мошеннику 2000 евро у порога своего дома.

Для расследования этого происшествия было начато уголовное производство.

В мае полиция и пограничная охрана сообщили, что только за пять месяцев у 135 человек было выманено около 750 000 евро через телефонные мошенничества. В последнее время участились случаи, когда преступники лично приходят за выманенными деньгами прямо к дому своих жертв.

Полиция предупреждает, что все чаще мошенники звонят людям и утверждают, что их сбережения или близкие находятся в опасности. Для решения ситуации просят снять наличные и отправить их через посылочный автомат или передать курьеру, который на самом деле является соучастником.

В самых жестоких случаях жертвы мошенничества продают свои дома и отдают все полученные деньги преступникам.