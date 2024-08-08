Взорвавшиеся аккумуляторы для электросамокатов привели к пожару в жилом доме

В четверг в 7.29 спасатели были вызваны на улицу Суур-Йыэ в Пярну, где загорелся подвал двухэтажного жилого дома. Поскольку здание имеет открытую планировку, дым быстро распространился по этажам от подвала до жилых помещений.
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Перевод: Павел Соболев
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