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Взорвавшиеся аккумуляторы для электросамокатов привели к пожару в жилом доме

Мерле Ралльманн
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Место пожара в Пярну. 8 августа 2024 года.
Место пожара в Пярну. 8 августа 2024 года. Фото: Lääne päästekeskus

В четверг в 7.29 спасатели были вызваны на улицу Суур-Йыэ в Пярну, где загорелся подвал двухэтажного жилого дома. Поскольку здание имеет открытую планировку, дым быстро распространился по этажам от подвала до жилых помещений.

Перевод: Павел Соболев

Жильцы проснулись от дыма в здании и взрывов аккумуляторных батарей электросамокатов. На момент пожара в здании находилось шесть человек, трое из которых были эвакуированы спасателями со второго этажа по подъемной лестнице. Дымовых датчиков в доме не было.

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