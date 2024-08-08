Взорвавшиеся аккумуляторы для электросамокатов привели к пожару в жилом доме

Жильцы проснулись от дыма в здании и взрывов аккумуляторных батарей электросамокатов. На момент пожара в здании находилось шесть человек, трое из которых были эвакуированы спасателями со второго этажа по подъемной лестнице. Дымовых датчиков в доме не было.