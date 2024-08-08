Спасательный вертолет MI-8Т с почти полувековым стажем службы прибыл в ангар действующего под Тарту Эстонского музея авиации. Новый экспонат, получивший в свое время жизнь в Восточной Германии, еще находится на завершающей стадии отделки, но его можно как следует рассмотреть во дворе музея уже сейчас.
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ФОТО ⟩ Музей авиации пополнился легендарным спасательным вертолетом
Перевод: Павел Соболев
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