ФОТО Музей авиации пополнился легендарным спасательным вертолетом

Спасательный вертолет MI-8Т с почти полувековым стажем службы прибыл в ангар действующего под Тарту Эстонского музея авиации. Новый экспонат, получивший в свое время жизнь в Восточной Германии, еще находится на завершающей стадии отделки, но его можно как следует рассмотреть во дворе музея уже сейчас.