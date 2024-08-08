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Во Франции во время катания на гидроциклах женщина врезалась в своих дочерей

rus.tvnet.lv/LETA rus.postimees.ee
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Гидроцикл. Фото иллюстративное.
Гидроцикл. Фото иллюстративное. Фото: PPA

4 августа во время катания на гидроцикле во Франции погибла женщина. Она столкнулась с другим гидроциклом, на котором ехали ее 16-летние дочери, пишет новостной портал RUS.TVNET.

Трагедия произошла в Аркашонском заливе, у юго-западного побережья Франции. Семья приехала из западного французского города Ангулем. По сведениям местных СМИ, 47-летняя женщина ехала на водном мотоцикле вместе со своим 48-летним мужем.

В момент инцидента вся семья находилась под присмотром инструктора. По предварительным данным, кто-то из водителей гидроциклов мог потерять управление. Точная причина столкновения пока неизвестна.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако смерть женщины была констатирована уже на месте происшествия. Супруг погибшей и их 16-летние дочери-близняшки также получили травмы, все трое были доставлены в больницу в Бордо.

Согласно французскому законодательству, управлять гидроциклом разрешается с 16 лет. Кроме того, водитель должен иметь права на управление лодкой или находиться под наблюдением квалифицированного инструктора.

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