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Полиция ищет пропавшую в Нарве Валерию

rus.postimees.ee
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Пропавшая и разыскиваемая Валерия.
Пропавшая и разыскиваемая Валерия. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Валерии, которая ушла из своего дома в Нарве в середине июля, и с тех пор родные не знают, где она может находиться.

Последний телефонный контакт с Валерией был у ее близких 29 июля, когда она сообщила, что с ней все в порядке, но не захотела раскрывать свое местонахождение.

После этого связь с ней была утеряна, и близкие не знают, где и с кем она может проводить время.

Есть возможность, что Валерия может находиться в Таллинне. Эта информация проверяется.

Полиция просит всех, кто видел Валерию или знает, где и с кем она находится, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.

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