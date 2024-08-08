Полиция ищет пропавшую в Нарве Валерию

Последний телефонный контакт с Валерией был у ее близких 29 июля, когда она сообщила, что с ней все в порядке, но не захотела раскрывать свое местонахождение.

После этого связь с ней была утеряна, и близкие не знают, где и с кем она может проводить время.

Есть возможность, что Валерия может находиться в Таллинне. Эта информация проверяется.

Полиция просит всех, кто видел Валерию или знает, где и с кем она находится, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.