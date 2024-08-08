Полиция просит помощи в установлении местонахождения Валерии, которая ушла из своего дома в Нарве в середине июля, и с тех пор родные не знают, где она может находиться.
Полиция ищет пропавшую в Нарве Валерию
Последний телефонный контакт с Валерией был у ее близких 29 июля, когда она сообщила, что с ней все в порядке, но не захотела раскрывать свое местонахождение.
После этого связь с ней была утеряна, и близкие не знают, где и с кем она может проводить время.
Есть возможность, что Валерия может находиться в Таллинне. Эта информация проверяется.
Полиция просит всех, кто видел Валерию или знает, где и с кем она находится, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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