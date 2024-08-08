Пока российская пропаганда рапортует об остановке продвижения ВСУ в Курской области, военкоры РФ, наоборот, сообщают о продвижении украинских войск к городу Курчатов, где находится Курская атомная электростанция.
Для подписчиков
Бои в России: «Курская атомная станция под реальной угрозой оккупации»
На третий день военной операции в Курской области России подразделения ВСУ приблизились к городу Льгов, который находится всего в 30 километрах от Курской АЭС в городе Курчатов. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах так называемые военкоры.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.