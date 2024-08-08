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Бои в России: «Курская атомная станция под реальной угрозой оккупации»

Иван Скрябин
, журналист
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Волонтеры женской мобильной группы ПВО «Бучанские ведьмы» занимаются боевой подготовкой в ​​районе Бучи недалеко от столицы Киева, Украина, суббота, 3 августа 2024 года.
Волонтеры женской мобильной группы ПВО «Бучанские ведьмы» занимаются боевой подготовкой в ​​районе Бучи недалеко от столицы Киева, Украина, суббота, 3 августа 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Пока российская пропаганда рапортует об остановке продвижения ВСУ в Курской области, военкоры РФ, наоборот, сообщают о продвижении украинских войск к городу Курчатов, где находится Курская атомная электростанция.

На третий день военной операции в Курской области России подразделения ВСУ приблизились к городу Льгов, который находится всего в 30 километрах от Курской АЭС в городе Курчатов. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах так называемые военкоры.

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