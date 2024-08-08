Юри Райдла, член Конституционного собрания, юрист и ученый в области государственного права, заявил, что конкретный пример не может служить основанием для изменения положения о смене правительства. «Это одна из процедур, предусмотренных государственным правом, которые, с одной стороны, являются регулирующими, а с другой – создают практику и традиции управления. В случае с последними чрезвычайно важна стабильность, – заявил Райдла. – И конституция, и положения правительства республики на случай отставки правительства и вступления в новую должность хорошо зарекомендовали себя и на самом деле работают».