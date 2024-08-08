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Вопрос конституционный: нужна ли стране присяга министров? (1)

Аймар Алтосаар
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По мнению члена Конституционной Ассамблеи Юри Райдла, присягу следует принести как можно скорее.
По мнению члена Конституционной Ассамблеи Юри Райдла, присягу следует принести как можно скорее. Фото: Sander Ilvest

Согласно конституции, все члены правительства должны приносить служебную присягу перед Рийгикогу. Однако 23 июля, в день, когда было приведено к присяге правительство премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), Ханно Певкур (Партия реформ), который в тот момент оставался только кандидатом в министры обороны, находился в зарубежной командировке и, таким образом, он в течение шести дней входил в состав правительства, не будучи полноправным министром.

Postimees опросил экспертов по государственному праву и нашей конституции, следует ли изменить закон, чтобы он не оказался серьезным препятствием для функционирования государства.

Юри Райдла, член Конституционного собрания, юрист и ученый в области государственного права, заявил, что конкретный пример не может служить основанием для изменения положения о смене правительства. «Это одна из процедур, предусмотренных государственным правом, которые, с одной стороны, являются регулирующими, а с другой – создают практику и традиции управления. В случае с последними чрезвычайно важна стабильность, – заявил Райдла. – И конституция, и положения правительства республики на случай отставки правительства и вступления в новую должность хорошо зарекомендовали себя и на самом деле работают».

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