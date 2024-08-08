Согласно конституции, все члены правительства должны приносить служебную присягу перед Рийгикогу. Однако 23 июля, в день, когда было приведено к присяге правительство премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), Ханно Певкур (Партия реформ), который в тот момент оставался только кандидатом в министры обороны, находился в зарубежной командировке и, таким образом, он в течение шести дней входил в состав правительства, не будучи полноправным министром.
Postimees опросил экспертов по государственному праву и нашей конституции, следует ли изменить закон, чтобы он не оказался серьезным препятствием для функционирования государства.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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