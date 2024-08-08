Британский зоолог много лет занимался сексуальным насилием над животными

Перевод: Каролийна Вертяева

По решению Верховного суда Бриттон проведет за решеткой десять лет и пять месяцев, сообщает BBC. Ему было предъявлено в общей сложности 56 обвинений в жестоком обращении с животными и зоофилии.

Согласно доказательствам, представленным в Верховном суде, 53-летний мужчина снимал себя на видео во время пыток животных. Также он распространял эти видео в интернете под разными псевдонимами. Почти все замученные им животные погибли.

Деятельность Бриттона оставалась незамеченной в течение многих лет, пока на одном из размещенных им видео не была найдена улика, указывающая на его причастность. Мужчина был арестован в апреле 2022 года в Дарвине. При обыске его ноутбука полиция обнаружила материалы, свидетельствующие также о насилии над детьми.

«Детали преступлений настолько ужасны, что их обнародование может вызвать шок», - заявил главный прокурор Майкл Грант. Когда детали все же были зачитаны в зале суда, некоторые присутствующие выбежали из зала. Люди, наблюдавшие за процессом с балкона, кричали и оскорбляли Бриттона.

Судебные документы, показанные BBC, свидетельствуют о том, что в течение полутора лет перед арестом Бриттон замучил не менее 42 собак, убив 39 из них. Для этого он построил специальную камеру пыток из морского контейнера, оборудованного записывающей аппаратурой, в своем саду.

Известно также, что впервые он рассказывал о пытках лошадей, когда ему было всего 13 лет.

«[Ваше] поведение совершенно выходит за рамки обычного человеческого понимания», - сказал Грант в суде.

Бриттон может оставаться в тюрьме до сентября 2028 года, когда он сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ему также пожизненно запрещено иметь любое млекопитающее животное. Защитник Бриттона объяснил его преступления редким расстройством, вызывающим интенсивные и сексуальные позывы.

Бриттон является одним из самых известных британских зоологов, сотрудничавшим с BBC и National Geographic. Для съемок документального сериала его также посещал, возможно, самый выдающийся исследователь природы в мире - сэр Дэвид Аттенборо.