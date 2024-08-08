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Департамент транспорта провел летние дни за государственные деньги

Лийна Лакс
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Стоимость корпоративных летних дней Департамента транспорта превосходит затраты других министерств.

Уже несколько лет правительство говорит о необходимости сокращений в бюджете, но особо далеко эти разговоры не продвинулись. Нынешнее правительство также рассматривает новые жесткие сокращения. Эту риторику в начале лета критиковал и нынешний министр финансов Юрген Лиги.

Однако, в государственном секторе, похоже, мало желания по настоящему экономить деньги. Читатель Postimees обратился в редакцию с вопросом о стоимости недавно прошедших летних дней Департамента транспорта.

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