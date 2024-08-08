Департамент транспорта провел летние дни за государственные деньги

Уже несколько лет правительство говорит о необходимости сокращений в бюджете, но особо далеко эти разговоры не продвинулись. Нынешнее правительство также рассматривает новые жесткие сокращения. Эту риторику в начале лета критиковал и нынешний министр финансов Юрген Лиги.