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Департамент транспорта провел летние дни за государственные деньги
Уже несколько лет правительство говорит о необходимости сокращений в бюджете, но особо далеко эти разговоры не продвинулись. Нынешнее правительство также рассматривает новые жесткие сокращения. Эту риторику в начале лета критиковал и нынешний министр финансов Юрген Лиги.
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