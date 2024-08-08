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Общая сумма – около 200 тысяч евро: в министерстве хотят приобрести три представительских автомобиля

Лийна Лакс
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: IMAGO / Sebastian Geisler / SCANPIX

По данным регистра госзакупок, Министерство финансов планирует приобрести в лизинг три представительских автомобиля на общую сумму 190 000 евро. 

Тендер организован Центром вспомогательных услуг. Согласно тендерной документации, заявки можно подавать до 9 сентября.

Министерство ищет три представительских автомобиля, причем речь идет именно о подзаряжаемых гибридах. В документах отмечается, что министерству важно закупить автомобили с выбросом CO2 менее 50г, которые не наносят вреда окружающей среде.

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