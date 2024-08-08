По данным регистра госзакупок, Министерство финансов планирует приобрести в лизинг три представительских автомобиля на общую сумму 190 000 евро.
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Общая сумма – около 200 тысяч евро: в министерстве хотят приобрести три представительских автомобиля
Тендер организован Центром вспомогательных услуг. Согласно тендерной документации, заявки можно подавать до 9 сентября.
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