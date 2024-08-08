«Их раздевают догола, избивают металлическими прутьями...» Россия пытает почти всех украинских военнопленных

В интервью Нидерландская радиовещательной корпорация (NOS) Белл заявила, что за свою двадцатилетнюю карьеру, посещая различные места содержания под стражей, она никогда не видела таких жестоких пыток, которые, как теперь известно, применяет Россия к украинским военнопленным.