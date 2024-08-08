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«Их раздевают догола, избивают металлическими прутьями...» Россия пытает почти всех украинских военнопленных

rus.postimees.ee
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Украинский солдат, переживший взрыв в тюрьме в поселке Оленовка, в результате которого два года назад погибло более пятидесяти украинских военнопленных. Фотография носит иллюстративный характер.
Украинский солдат, переживший взрыв в тюрьме в поселке Оленовка, в результате которого два года назад погибло более пятидесяти украинских военнопленных. Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Evgeniy Maloletka

Россия систематически пытает украинских военнопленных, заявила глава миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине Даниэль Белл.

В интервью Нидерландская радиовещательной корпорация (NOS) Белл заявила, что за свою двадцатилетнюю карьеру, посещая различные места содержания под стражей, она никогда не видела таких жестоких пыток, которые, как теперь известно, применяет Россия к украинским военнопленным.

«Их подвергали пыткам с самого первого допроса, включая... избиения металлическими прутьями и палками, раздевание догола... жестокие избиения, пытки электрическим током. Это ужасно», – сказала Белл.

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