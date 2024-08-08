Россия систематически пытает украинских военнопленных, заявила глава миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине Даниэль Белл.
Для подписчиков
«Их раздевают догола, избивают металлическими прутьями...» Россия пытает почти всех украинских военнопленных
В интервью Нидерландская радиовещательной корпорация (NOS) Белл заявила, что за свою двадцатилетнюю карьеру, посещая различные места содержания под стражей, она никогда не видела таких жестоких пыток, которые, как теперь известно, применяет Россия к украинским военнопленным.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.