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РЕПОРТАЖ Зачем мне солнце Монако, когда есть Прангли

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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С виллы, в которой мы жили открывается очаровательный вид на море.
С виллы, в которой мы жили открывается очаровательный вид на море. Фото: Сергей Светлов

Долгожданный отпуск большинство людей предпочитают проводить за границей: едут в курортные города или на острова. Однако и в нашей стране, в которой, к слову, насчитывается 2317 островов, также есть прекраснейшие места для отдыха. Одно из них - остров Прангли.

Автор этих строк тоже обычно проводит свой отпуск за границей, по Эстонии я путешествую лишь иногда. Однако в этом году я заранее знал, что по ряду причин не смогу поехать за рубеж.

Тем не менее, желание отдохнуть от городской суеты никуда не пропало. Еще в мае я стал советоваться с друзьями, и выбор пал на остров Прангли: несколько знакомых уже бывали там и остались довольны. В итоге решили отправиться туда большой компанией в одни из августовских выходных.

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