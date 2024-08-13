РЕПОРТАЖ Зачем мне солнце Монако, когда есть Прангли

Автор этих строк тоже обычно проводит свой отпуск за границей, по Эстонии я путешествую лишь иногда. Однако в этом году я заранее знал, что по ряду причин не смогу поехать за рубеж.

Тем не менее, желание отдохнуть от городской суеты никуда не пропало. Еще в мае я стал советоваться с друзьями, и выбор пал на остров Прангли: несколько знакомых уже бывали там и остались довольны. В итоге решили отправиться туда большой компанией в одни из августовских выходных.