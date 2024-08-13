Долгожданный отпуск большинство людей предпочитают проводить за границей: едут в курортные города или на острова. Однако и в нашей стране, в которой, к слову, насчитывается 2317 островов, также есть прекраснейшие места для отдыха. Одно из них - остров Прангли.
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РЕПОРТАЖ ⟩ Зачем мне солнце Монако, когда есть Прангли
Автор этих строк тоже обычно проводит свой отпуск за границей, по Эстонии я путешествую лишь иногда. Однако в этом году я заранее знал, что по ряду причин не смогу поехать за рубеж.