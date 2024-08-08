«Лагерь для серфинга закончился!» 60 детей из Латвии застряли в Испании, организаторы молчат

К порталу TVNET обратились родители детей, которые хотят не только предупредить других, но и обратить внимание на то, что сейчас находятся в неведении - организаторы на связь не выходят, и о том, что происходит, они знают исключительно от своих несовершеннолетних детей.

«Теперь мы взяли дело в свои руки, - говорит мама участника лагеря. - Три дня мы пытались связаться с организаторами по всем возможным каналам. Хотели добраться до них, всякое же бывает. Мы готовы и на компромисс, но не можем с ними связаться. Не хотелось бы, чтобы и другие родители и дети попали в столь неприятную ситуацию».