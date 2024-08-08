«Хотим предупредить других», - говорит мама несовершеннолетнего участника лагеря, который вместе с еще по меньшей мере 60 другими участниками сейчас застрял в кемпинге в Испании. Организаторы - представители туристического оператора Fisom.lv - как сквозь землю провалились, дозвониться до них невозможно, а долгожданное приключение детей - путешествие в лагерь для серфинга в Португалию - закончилось. Теперь они сидят в кемпинге в испанском поселке Буэндиа, ожидая, когда смогут наконец с помощью родителей и латвийских госучреждений отправиться обратно в Латвию.
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«Лагерь для серфинга закончился!» 60 детей из Латвии застряли в Испании, организаторы молчат
К порталу TVNET обратились родители детей, которые хотят не только предупредить других, но и обратить внимание на то, что сейчас находятся в неведении - организаторы на связь не выходят, и о том, что происходит, они знают исключительно от своих несовершеннолетних детей.
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