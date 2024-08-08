Депутат британского парламента принесла извинения за пост, в котором назвала эстонцев «ублюдками»

«I want these f*cking Estonian retards out of my flat now» (англ. «Я хочу, чтобы эти чертовы эстонские ублюдки немедленно убрались из моей квартиры»), - написала Эдвардс в публикации, которая на данный момент уже удалена. По данным «Би-би-си», пост в X датирован 2009 годом.

Эдвардс, избранная от избирательного округа Рочестер и Струд, извинилась за пост публикацию.

«Мое внимание обратили на публикации, которые я разместила в Twitter более десяти лет назад, и о которых сейчас глубоко сожалею. Эти публикации были ошибкой, и я искренне извиняюсь», - написала Эдвардс в X.

A statement from me: pic.twitter.com/zVF49XRfzY — Lauren Edwards MP (@LaurenREdwards) August 8, 2024

«С того момента, как я стала членом местного совета, а в последнее время и членом парламента, я на собственном опыте ощутила важность объединения сообществ, проявления толерантности и уважения в нашем обществе», - продолжила Эдвардс.

Как сообщает «Би-би-си», Лейбористская партия отказалась комментировать ситуацию.