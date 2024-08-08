Коалиция меняет Закон о правительстве: новым госсекретарем станет Кейт Каземетс?

То, что премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) может продвинуть Каземетса на пост госсекретаря, в настоящее время является лишь спекуляцией СМИ. Она основана на трех обстоятельствах: будучи канцлером Каземетс участвовал в коалиционных переговорах, на основании чего предполагалось, что он может стать министром климата. Поскольку он им не стал, следующее предположение - госсекретарь.