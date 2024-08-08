Украинская армия расширяет зону контроля в Курской области. Каковы ее планы?

Пропагандистский канал «Рыбарь» говорит о восьми украинских бригадах — двух десантно-штурмовых и двух механизированных, а также ещё четырёх, которые, по его информации, «в мероприятиях ограниченно участвуют».

По его сведениям, Суджа находится «практически под полным контролем ВСУ», туда перебрасываются украинские подкрепления. «Российские силы контролируют кольцевую развязку к востоку от города», — пишет «Рыбарь», но тут же указывает, что «в Мирный украинские формирования тоже сумели войти и закрепиться».

Потеря Мирного означает, что райцентр и его окрестности почти что взяты в кольцо и остаётся единственная дорога для отхода на северо-восток — трасса Р200 на Курск.

«Украинские ДРГ, действующие через поля со стороны Казачьей Локни, которая, судя по всему, под полным контролем противника, как и сёла Богдановка, Княжий, 1-й Княжий и 2-й Княжий, пытаются окружить передовые группы ВС РФ, атакуя через поля в направлении Мартыновки», — пишет «Рыбарь», добавляя, что «противник продолжает стягивать подкрепления и инженерную технику, превращая захваченные населённые пункты в укрепрайоны».

Другие z-каналы сообщают о более глубоком продвижении украинских подразделений — в частности, о прорыве к трассе на город Льгов, взятии Малой Локни, атаках на село Снагость и боях в районе села Анастасьевка к северу от Суджи, в 35 км от Курской АЭС и в 65 км от областного центра.