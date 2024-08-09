Министерство образования, которое до настоящего времени ежегодно выдавало две премии за дело всей жизни в сфере науки и три - в сфере образования, в дальнейшем планирует выдавать всего по одной такой премии в каждой из двух сфер, пишет Rus.ERR.
Министерство образования сэкономит внушительную сумму за счет премий
Размер премии за дело всей жизни в сфере образования составляет 65 000 евро, а в сфере науки - 40 000 евро.
Поскольку параллельно с сокращением числа выдаваемых премий министерство намерено повысить научную премию до 65 000 евро, общая экономия составит 145 000 евро в год.
«Сокращение премий связано со сложным состоянием государственного бюджета», - сказала глава отдела политики в сфере науки и разработок Министерства образования Катрин Кийслер, отметив, что коалиционный договор предусматривает урезание расходов государства на 10% в течение трех лет во всех сферах.
Новый порядок выдачи премий начнет действовать в 2025 году.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.