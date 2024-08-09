Первый этап реконструкции Петербури-теэ в Таллинне - на участке от улицы Маяка до Вяйке-Паала - может начаться в октябре этого года, сообщил вице-мэр столицы Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), пишет Rus.ERR.
Стало известно, когда могут начаться работы по реконструкции одной из самых разбитых дорог Таллинна
В середине августа Таллинн объявит тендер на реконструкцию Петербури-теэ. Если его результаты не будут оспорены, то, по оценкам вице-мэра, работы могут начаться в октябре.
По словам Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонт на этом участке Петербури-теэ может быть завершен к осени 2026 года.
После этого Таллинн начнет работу над участком от перекрестка Мустакиви и развязки Вяо. Что будет с участком Петербури-теэ между Вяйке-Паала и перекрестком Мустакиви - пока неясно.
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