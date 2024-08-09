Стало известно, когда могут начаться работы по реконструкции одной из самых разбитых дорог Таллинна

В середине августа Таллинн объявит тендер на реконструкцию Петербури-теэ. Если его результаты не будут оспорены, то, по оценкам вице-мэра, работы могут начаться в октябре.

По словам Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонт на этом участке Петербури-теэ может быть завершен к осени 2026 года.

После этого Таллинн начнет работу над участком от перекрестка Мустакиви и развязки Вяо. Что будет с участком Петербури-теэ между Вяйке-Паала и перекрестком Мустакиви - пока неясно.