Защитник сборной Португалии, чемпион Европы по футболу, также являющийся самым возрастным футболистом турнира в истории Пепе объявил о завершении карьеры. Футболисту сейчас 41 год.
Чемпион Европы по футболу и самый возрастной игрок турнира объявил о завершении карьеры
С 2002 года играл за португальские клубы «Маритиму» и «Порту», потом перешел в «Реал», где провел 10 лет с 2007 по 2017 годы. Еще два года он провел в турецком «Бешикташе», а в 2019 году вернулся в «Порту».
За сборную Португалии он сыграл 141 матч и забил восемь мячей. На минувшем чемпионате Европы Пепе стал самым возрастным игроком в истории турнира.
В своем Instagram Пепе опубликовал видеоролик со всеми завоеванными трофеями и написал в комментарии «Спасибо».
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.