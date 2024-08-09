Всему виной скорость? За короткий промежуток времени в Таллинне погибли два мотоциклиста

В среду в 20:24 полиция получила сообщение об аварии в Пирита, где на Ранна-теэ столкнулись микроавтобус и мотоцикл. Патрульный полицейский Ида-Харьюского отдела полиции Керт-Хендрик Сюлла рассказал, что мотоциклист ехал в направлении Виймси, когда его сбил выехавший с второстепенной дороги на главную Volkswagen Multivan. В результате столкновения на месте происшествия погиб управлявший мотоциклом 45-летний мужчина. Серьезные травмы получила и управлявшая фургоном 40-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в больницу.