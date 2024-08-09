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Владельцы автомобилей, пострадавших во время потопа, могут остаться без страховых выплат

Йенс Раавик
, журналист
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Пострадавшая в результате потопа машина.
Пострадавшая в результате потопа машина. Фото: Signe Oidekivi / Tartu Postimees

Во вторник утром в Тарту выпала почти месячная норма осадков, в результате чего вода затопила различные заведения и подземные парковки. Несколько улиц также оказались под водой, но, несмотря на это, некоторые водители все равно пытались пробраться через более чем полуметровый слой воды.

Так, машины некоторых тартусцев застряли в водяной ловушке и смиренно дожидались эвакуатора. Если в приезде эвакуатора они могли быть уверены, то рассчитывать на помощь страховки в подобной ситуации могут далеко не все.

В мастерской Tartu Autotehnik на улице Тегури мастер по ремонту Раймо Цирк признался, что к нему обращались с несколькими поврежденными во время наводнения автомобилями, но ремонтировать машины, поврежденные водой, он не очень-то хочет, потому что и других работ хватает, а вода достаточно коварный и доставляющий хлопот враг.

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