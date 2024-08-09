Владельцы автомобилей, пострадавших во время потопа, могут остаться без страховых выплат

Так, машины некоторых тартусцев застряли в водяной ловушке и смиренно дожидались эвакуатора. Если в приезде эвакуатора они могли быть уверены, то рассчитывать на помощь страховки в подобной ситуации могут далеко не все.

В мастерской Tartu Autotehnik на улице Тегури мастер по ремонту Раймо Цирк признался, что к нему обращались с несколькими поврежденными во время наводнения автомобилями, но ремонтировать машины, поврежденные водой, он не очень-то хочет, потому что и других работ хватает, а вода достаточно коварный и доставляющий хлопот враг.