«Ваша претензия отклонена»: отчаявшийся огородник бился с магазином как лев

«Я такой не один. Аналогичную теплицу, которая тут же сломалась, купили и другие люди, и им тоже ничего не доказать», - поясняет Руслан из Южной Эстонии (имя изменено по просьбе читателя – ред.) свое решение обратиться со своей проблемой в редакцию Rus.Postimees.