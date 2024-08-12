Огородник из Южной Эстонии затеял тяжбу с интернет-магазином по поводу теплицы, которая после первого же дождя сложилась как карточный домик. По его словам, дело выглядело безнадежным – и только после вмешательства Rus.Postimees покупателю пообещали вернуть деньги.
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«Ваша претензия отклонена»: отчаявшийся огородник бился с магазином как лев
«Я такой не один. Аналогичную теплицу, которая тут же сломалась, купили и другие люди, и им тоже ничего не доказать», - поясняет Руслан из Южной Эстонии (имя изменено по просьбе читателя – ред.) свое решение обратиться со своей проблемой в редакцию Rus.Postimees.