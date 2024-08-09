Археолог Маури Кийудсо в статье для Eesti Ekspress сообщает, что найденный бункер лесных братьев на границе Ярвамаа и Харьюмаа, рядом с озером Кяпа, является уникальной находкой благодаря своей хорошей сохранности и особенностям найденных в нем материалов.