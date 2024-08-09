Археолог Маури Кийудсо в статье для Eesti Ekspress сообщает, что найденный бункер лесных братьев на границе Ярвамаа и Харьюмаа, рядом с озером Кяпа, является уникальной находкой благодаря своей хорошей сохранности и особенностям найденных в нем материалов.
Перевод: Валерия Ермакова
В 2022 году, проверяя аномалию, выявленную на рельефной карте Земельного департамента, участники инспекции обнаружили новое, ранее неизвестное место.
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