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За полгода в Эстонии обанкротилось большое количество предприятий

rus.postimees.ee
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Банкротство. Фото иллюстративное.
Банкротство. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Согласно данным Департамента статистики, за первые шесть месяцев текущего года в Эстонии обанкротилось 85 предприятий, пишет Rus.ERR.

Почти четверть из них действовали в секторе обрабатывающей промышленности, 16 - в сфере строительства.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество обанкротившихся компаний выросло почти на 12%.

Также в первом полугодии 2024 года в Эстонии зарегистрировали 13 014 предприятий - это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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