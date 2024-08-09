Согласно данным Департамента статистики, за первые шесть месяцев текущего года в Эстонии обанкротилось 85 предприятий, пишет Rus.ERR.
За полгода в Эстонии обанкротилось большое количество предприятий
Почти четверть из них действовали в секторе обрабатывающей промышленности, 16 - в сфере строительства.
По сравнению с тем же периодом прошлого года количество обанкротившихся компаний выросло почти на 12%.
Также в первом полугодии 2024 года в Эстонии зарегистрировали 13 014 предприятий - это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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