За полгода в Эстонии обанкротилось большое количество предприятий

Почти четверть из них действовали в секторе обрабатывающей промышленности, 16 - в сфере строительства.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество обанкротившихся компаний выросло почти на 12%.

Также в первом полугодии 2024 года в Эстонии зарегистрировали 13 014 предприятий - это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.